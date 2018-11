Owen Wilson weigert pasgeboren dochtertje te zien en wil geen voogdij MVO

08 november 2018

07u07

Bron: ANP 0 Celebrities Acteur Owen Wilson (49) werd in oktober voor de derde keer vader, maar nu blijkt dat hij niks te maken wil hebben met zijn pasgeboren dochtertje. Volgens bronnen weigert hij het meisje te ontmoeten en heeft hij laten weten dat hij geen gedeelde voogdij wenst.

De moeder van het kindje, Varunie Vongsvirates, maakte in juni bekend dat Wilson de vader is van haar kind. Hierna onderging de acteur een vaderschapstest. Daaruit bleek dat hij inderdaad een kindje deelde met Vongsvirates, met wie hij 5 jaar een relatie had.

In oktober werd gemeld aan Us Weekly dat Wilson wel degelijk de vaderrol op zich zou nemen. Hij heeft namelijk al twee zoontjes van twee verschillende moeders, met wie hij goede banden onderhoudt. Het managementteam van de acteur heeft nog geen commentaar gegeven op het nieuws.