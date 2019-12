Owen Wilson betaalt 25.000 dollar per maand aan dochter die hij nooit gezien heeft MVO

07 december 2019

16u00

Bron: Unilad 1 Celebrities Owen Wilson (51) betaalt 25.000 dollar aan alimentatie per maand om een dochter te ondersteunen die hij nog nooit ontmoet heeft. Het meisje, Lyla Aranya Wilson, deelt hij met zijn ex, Varunie Vongsvirates (35).

Lyla werd vorig jaar in oktober geboren, maar Varunie liet tijdens haar zwangerschap al een vaderschapstest uitvoeren. Dat gebeurde op vraag van Wilson, die niet meteen wilde geloven dat het zijn kind was. Toen Lyla toch zijn dochter bleek te zijn, wilde hij nog steeds geen voogdij. Ook bezoekrechten, die hij volgens de rechter kon krijgen, liet hij aan zich voorbijgaan.

Hij ging wél akkoord met een deal waarbij hij Varunie 25.000 dollar ( 23.000 euro) per maand moet betalen. Ook betaalde hij eenmalig 70.000 dollar (63.000 euro) om Varunie’s ziekenhuiskosten, bevallingscoach en de kosten van haar advocaat te vergoeden. Hij zorgde er bovendien voor dat Lyla gedekt is door de verzekering die hij krijgt van de Screen Actors Guild. In het contract is opgenomen dat Wilson noch Varunie negatieve opmerkingen over elkaar of hun partners mogen maken in het bijzijn van hun kind.

Varunie vindt het echter jammer dat Owen niet betrokken is bij de opvoeding, zo zei ze hem in de rechtbank. “Je dochter is geweldig. Ze lijkt trouwens precies op jou. Ja, het is goed dat je haar financieel steunt, maar daar gaat het mij niet om. Lyla heeft een vader nodig. Het is ironisch hoe je altijd de vaderrollen krijgt in je films, terwijl je je eigen dochter zelfs nog nooit gezien hebt.”

Naast Lyla heeft Wilson nog twee kinderen, elk met een andere vrouw: Robert Ford (8), met zijn ex Jade Duell, en Finn (5), met zijn co-ster Caroline Lindqvist. Met die kinderen heeft hij wel contact.