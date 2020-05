OVERZICHT. Deze sterren en beroemdheden overleden al aan corona SDE

05 mei 2020

19u05 0 Celebrities Het coronavirus blijft wereldwijd om zich heen grijpen en steeds meer slachtoffers eisen. De pandemie heeft zich inmiddels verspreid naar ten minste 187 landen en gebieden, met een wereldwijd dodental dat de 249.000 overschrijdt. Geen enkele sector blijft gespaard en ook in de cultuurwereld vallen er doden. Dit zijn de bekende gezichten achter de cijfers.

Eddie Large

De Britse komiek Eddie Large overleed op 2 april op 78-jarige leeftijd. Eddie zou het coronavirus hebben opgelopen in het ziekenhuis, waar hij behandeld werd voor hartfalen. Dat laat z'n familie weten. Hij was vooral bekend voor de dubbelact ‘Little and Large’ samen met komiek Syd Little. Die liet in een mededeling weten: “Ik ben er kapot van dat ik niet alleen mijn partner van 60 jaar verloren heb, maar ook mijn vriend.”

Tim Brooke-Taylor

De Britse komiek en acteur Tim Brooke-Taylor stierf op 12 april op 79-jarige leeftijd. De man werkte al vijftig jaar in de showbizz en was zowel werkzaam bij de radio, op tv, in films en in het theater. Zijn bekendste show was ‘The Goodies’, een tv-programma dat van 1970 tot 1982 liep. Zijn collega’s, waaronder David Walliams en Stephen Fry, noemen hem een ‘held’ en een ‘heerlijke man’.

Dave Greenfield

Dave Greenfield, de keyboard-speler van The Stranglers, raakte besmet met het coronavirus toen hij in het ziekenhuis verbleef voor hartproblemen. Hij was 71 toen hij op 3 mei overleed. Dave speelde al 45 jaar bij The Stranglers. Hij is de bedenker van ‘Golden Brown’ uit 1982. Dat zou uiteindelijk de grootste hit van de groep worden, maar de andere mannen stonden in eerste instantie niet te springen om het nummer uit te brengen. In een korte verklaring nemen de groepsleden afscheid van Dave met de woorden: “hij was een lief, vriendelijk en excentriek iemand die altijd tijd had om te kletsen”.

Fred The Godson

Misschien wel het jongste slachtoffer uit het rijtje: de Amerikaan Frederick Thomas, beter bekend als Fred the Godson. De rapper overleed op 23 april, hij was toen 35 jaar oud. Door Covid-19 kreeg de muzikant te maken met nierfalen. Op sociale media deelde de rapper, die ook last had van astma, enkele dagen voor z'n dood nog een foto van zichzelf vanuit het ziekenhuis. Daar lag hij aan de beademing. Fred The Godson had in z'n korte carrière al samengewerkt met artiesten als Mac Miller, Kendrick Lamar en Pusha T.

Terrence McNally

De 81-jarige Terrence McNally overleed op 24 maart aan de gevolgen van het coronavirus. McNally was een van de bekendste toneelschrijvers in de Verenigde Staten en was onder meer bekend voor de shows ‘Kiss of the Spider Woman’, ‘Ragtime’ en ‘Frankie and Johnny in the Clair de Lune’. De man had al eens longkanker overleefd en had ook een chronische longaandoening. Daardoor liep hij een hoog risico op het coronavirus.

Adam Schlesinger

Op 1 april overleed Adam Schlesinger (52), de frontman van rockgroep Fountains of Wayne, in het ziekenhuis. Adam won afgelopen september nog een Emmy voor een nummer dat hij schreef voor televisieserie ‘Crazy Ex-Girlfriend’, een prijs die hij al twee keer eerder in ontvangst nam. Hij had ook een Golden Globe- en een Oscarnominatie op zijn naam staan, beide voor het nummer ‘That Thing You Do!’ uit de gelijknamige film met Tom Hanks. Die acteur, die zelf herstelde van het coronavirus, bracht op sociale media een eerbetoon aan Adam: “Er zou geen Playtone geweest zijn zonder Adam Schlesinger, zonder zijn ‘That Thing You Do!’ We verloren hem aan Covid-19. Ik ben verschrikkelijk triest vandaag.”

Alan Merrill

Ook Alan Merrill, de co-auteur en originele zanger van ‘I Love Rock ‘n’ Roll’, overleed op 29 maart op 69-jarige leeftijd. Dat liet z'n dochter, Laura, weten. “Het coronavirus nam mijn vader weg. Ik kreeg twee minuten om afscheid te nemen voor ik naar buiten gejaagd werd.” Ze waarschuwde fans ook dat haar vader zijn ‘vermeende verkoudheid’ eerst minimaliseerde en riep hen dus op om de ziekte serieus te nemen. Joan Jett, die beroemd werd met haar versie van ‘I Love Rock ‘n’ Roll’, nam ook afscheid van Alan: “Met een immense dankbaarheid en droevenis wens ik hem een veilige reis naar de andere kant.”

Joe Diffie

Countryzanger Joe Diffie stierf op 29 maart, twee dagen nadat de 61-jarige zanger bekend gemaakt had dat hij besmet was geraakt met het coronavirus. In de jaren negentig scoorde hij een resem hits in de Verenigde Staten, waaronder ‘Honky Tonk Attitude’, ‘Prop Me Up Beside The Jukebox (If I Die)’, ‘Bigger Than The Beatles’ en ‘If The Devil Danced (In Empty Pockets)’.

Mark Blum

Acteur Mark Blum, die op 25 maart overleed op 70-jarige leeftijd, is het meest bekend voor z'n rol in ‘Desperately Seeking Susan’, aan de zijde van Madonna. Hij speelde ook mee in ‘Crocodile Dundee’. De Queen of Pop bracht op sociale media een passend eerbetoon aan haar medespeler. “Ik wil het overlijden melden van de opmerkelijke mens, mede-acteur en vriend, Mark Blum. Hij bezweek aan het coronavirus. Dit is erg tragisch en mijn hart gaat uit naar hem, z’n familie en z'n geliefden. Ik herinner me hem als een grappige, warme, liefdevolle en professionele mens toen we in 1985 samen ‘Desperately Seeking Susan' maakten.”

Patricia Bosworth

De Amerikaanse Patricia Bosworth overleed op 2 april op 86-jarige leeftijd na een longontsteking ten gevolge van het coronavirus. Ze begon haar carrière als actrice en speelde bijvoorbeeld mee in ‘The Nun’s Story’ (1959), aan de zijde van Audrey Hepburn. Maar in 1966 gaf ze haar filmcarrière op om het als schrijfster te proberen. Ze werkte als journaliste voor onder meer The New York Times en Vanity Fair, maar vergaarde het meeste succes met haar biografieën van andere sterren, zoals Marlon Brando en Montgomery Clift.

Ellis Marsalis Jr

Jazzpianist Ellis Marsalis Jr. stierf op 1 april op 85-jarige leeftijd. Ook hij overleed aan een longontsteking ten gevolge van het coronavirus. Marsalis, die nog tot eind 2019 optrad, wordt gezien als een van de pioniers van de jazzmuziek. En dat talent zit duidelijk in het bloed, want vier van z'n zes zoons zijn ook muzikant geworden. “Mijn vader was een reus van een muzikant en een leraar, maar hij was een nog betere vader", laat Brandon, een van z'n zoons, in een mededeling weten. “Hij gaf alles wat hij had om van ons de beste versie mogelijk te maken.”

Andrew Jack

Andrew Jack overleed op 31 maart op 76-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Surrey. Z'n vrouw zat op dat moment in quarantaine in Australië. De acteur is vooral bekend voor z'n rollen in ‘Star Wars’. Zo was hij te zien in ‘Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi’ als Generaal Ematt, maar ook in ‘Solo: A Star Wars Story' en ‘Star Wars: Episode VII - The Force Awakens’ maakte hij z'n opwachting. Hij werkte ook als dialectcoach en had onder meer Robert Downey Jr. en Chris Hemsworth als klanten. “Andrew woonde in een van de oudste nog werkende woonboten op de Thames", liet zijn agente weten. “Hij was trots en onafhankelijk, maar ook verzot op z'n vrouw, die ook dialectcoach is.”

Jay Benedict

De 68-jarige Jay Benedict overleed op 4 april. De Amerikaanse acteur was te zien in verschillende films en tv-shows: van ‘Aliens', over ‘The Dark Knight Rises’ tot ‘Emmerdale’. Hij was ook stemacteur en dus te horen in verschillende tv-reclames en videospelletjes. Maar ook in het theater weerklonk z'n stem. “Die irritant kalmerende stem die vraagt dat je plaatsneemt en je gsm afzet, is waarschijnlijk van hem”, staat op z'n website te lezen.

John Prine

Countryzanger John Prine stierf op 7 april op 73-jarige leeftijd. Hoewel hij een Grammy won, heeft John nooit echt grote successen gekend. In het muziekmilieu werd hij echter érg gewaardeerd. Zo liet Bruce Springsteen na z'n dood weten: “We zijn hier op E Street echt kapot van het verlies van John Prine. John en ik werden begin jaren 70 beschouwd als de ‘Nieuwe Dylans’. Hij was altijd zo lief. Een echte nationale trots en een songwriter voor de eeuwigheid.”

Lucia Bosè

De Italiaanse actrice Lucia Bosè overleed op 23 maart na een longontsteking ten gevolge van het coronavirus. Ze werd 89. De actrice, ooit Miss Italië, speelde mee in bekende films zoals Michelangelo Antonioni’s “Story of a Love Affair” (1950) en Juan Antonio Bardem’s “Death of a Cyclist” (1955). Na haar huwelijk met een van de grootste stierenvechters van de 20ste eeuw, droogden de rollen echter op. Toch vertolkte ze nog een van de hoofdrollen in Luis Buñuels “Cela s’appelle l’aurore”.

Allen Daviau

De Amerikaanse cinematograaf Allen Daviau stierf op 15 april op 77-jarige leeftijd. De man werkte regelmatig samen met Steven Spielberg, onder meer voor ‘E.T. The Extra-Terrestrial’ en ‘The Color Purple’. Hij werd ook veelvuldig beloond voor z’n werk: zo kreeg hij vijf Oscar-nominaties. Spielberg liet in een mededeling weten: “Allen was een geweldige kunstenaar, maar z'n warmte en menselijkheid waren even krachtig als z'n lens. Hij was een ongelofelijk talent en een prachtig mens.”

Lee Fierro

Lee Fierro stierf op 5 april op 91-jarige leeftijd. De actrice is vooral bekend voor haar rol in ‘Jaws’, de thriller van Steven Spielberg uit 1975. Daarin speelt ze de moeder van het tweede slachtoffer van de haai. Ook in ‘Jaws: The Revenge’ dook ze opnieuw op. In 2016 speelde ze haar laatste filmrol, in ‘The Mistover Tale’. Haar overlijden werd naar buiten gebracht door de Island Theatre Workshop in Martha’s Vineyard. Zij initieerde het project veertig jaar geleden om jongeren de liefde voor toneel bij te brengen. In totaal gaf Fierro de afgelopen vier decennia les aan meer dan duizend kinderen.

Ken Shimura

Komiek Ken Shimura - de Japanse Robin Williams - overleed op 29 maart op 70-jarige leeftijd. Hij werd bekend met de varietyshow ‘Hachijidayo Zeninshugo! (It’s 8 O’clock, Assemble Everyone!)’ en stond vooral bekend voor z'n voorkeur voor slapstick. Normaal gezien zou Shimura deze zomer de Olympische Vlam gedragen hebben in Tokyo, maar het coronavirus gooide roet in het eten. “Ik denk niet dat hij zich ooit ingebeeld had dat hij zo zou sterven", laat een woordvoerder van zijn talentenbureau weten. “Ik hoop dat jullie hem zullen herinneren en zullen lachen. Tot op het einde wilde hij mensen laten lachen.”

Floyd Cardoz

De 59-jarige Floyd Cardoz overleed op 25 maart. De in India geboren chefkok opende in 1997 z'n eerste restaurant in New York, Tabla, en won in 2011 het tv-programma ‘Top Chef Masters’. Presentatrice Padma Lakshi liet op sociale media weten: “Floyd heeft ons allemaal zo trots gemaakt. Niemand die toen in New York woonde, kan vergeten hoe heerlijk Tabla altijd was. Hij had een ondeugende glimlach, een nood om iedereen rondom hem gelukkig te maken en een heerlijke touch. Dit is een groot verlies, niet alleen voor de culinaire wereld, maar ook voor Indiërs overal ter wereld.”

