Overvallers van Kim Kardashian noemen diefstal ‘spotgemakkelijk’: “Ze zette alles online” MVO

15 september 2020

20u23

Bron: DailyMail 0 Celebrities De overvallers die voor 9 miljoen euro aan juwelen van Kim Kardashian (39) hebben gestolen toen ze op vakantie was in Parijs, noemen de diefstal ‘spotgemakkelijk’. Omdat de realityster alle informatie over haar locatie en bezittingen online zette.

Dat beweert Aomar Ait Khedache (64), het vermeende meesterbrein achter de overval. Hij zou Kardashian in 2016 met een pistool hebben bedreigd tijdens de Paris Fashion Week. “Ze was een makkelijk doelwit", zo zegt hij. “Ze toonde al haar juwelen op Instagram, en zei er zelfs bij dat ze nooit valse juwelen droeg. Daarnaast postte ze ook wanneer ze in Frankrijk zou arriveren. Je hoefde alleen maar naar het internet te kijken om te weten waar ze was en wat ze bij zich had.”

Khedache wacht zijn rechtszaak nog af, samen met tien andere bendeleden die hem zouden hebben geholpen tijdens de overval.