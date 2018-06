Overspel vergeten en vergeven? Khloé Kardashian en Tristan weer samen gespot TDS

20 juni 2018

06u27

Na weken van speculatie of ze wel of niet bij elkaar zouden blijven, zijn Khloé Kardashian en Tristan Thompson samen gezien in Los Angeles, waar de realityster op familiebezoek is. Het tweetal reed met een Rolls Royce de drive-in van McDonald's binnen om frietjes voor Khloé te bestellen, meldt Page Six.

Khloé en Tristan kwamen naar LA om hun dochtertje True voor te stellen aan de familieleden die haar nog niet hadden ontmoet. Hoewel met name moeder Kris Jenner en zus Kim Kardashian in de media lieten weten allesbehalve blij te zijn met Thompson, die Khloé meerdere malen bedroog tijdens haar zwangerschap, lijkt het stel vrede gesloten te hebben met elkaar en willen ze een gezin vormen.

Afgelopen weekend postte Tristan tijdens Vaderdag een foto op Instagram met daarop twee peperdure kettingen met de namen van zijn kinderen Prince en True erop. "Ik houd zoveel van jullie!", schreef hij erbij. Prince is zijn zoon die hij met zijn ex-vriendin kreeg, die hij verliet voor Khloé.

