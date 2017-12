Overspel: Jay Z krijgt het aan de stok met boze Beyoncé in nieuwe video DBJ

Beyoncé en Jay Z Jay Z heeft beelden gedeeld van zijn nieuwe clip bij het nummer 'Family Feud'. I n de clip is de 48-jarige rapper te zien met zijn dochtertje Blue Ivy en met Beyoncé. Zij kijkt kwaad op hem neer vanaf een spreekgestoelte in een kerk, Jay-Z neemt plaats in het biechthokje.

De video speelt zich af in een kerk, waar Jay Z plaatsneemt in het biechthokje en Beyoncé in een zwarte jurk kwaad toekijkt vanaf een spreekgestoelte. Het nummer is een reactie op de huwelijksproblemen die de rapper en zijn vrouw hebben nadat hij een affaire zou hebben gehad en waarvoor ze in therapie zijn.

Beyoncé zong al over de vermeende affaire op haar album 'Lemonade'. In 'Family Feud' rapt Jay Z nu dat hij goede dingen kapot heeft gemaakt en dat hij voor zijn gezin moet zorgen. Zijn uiteindelijke conclusie: ’Niemand wint als de familie ruzie maakt.’