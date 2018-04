Overrompeling in Leuvense aula voor relatieadvies van 'Timtation' ADPW

24 april 2018

22u31 0 Celebrities Het bezoek van Tim 'Timtation' Wauters (30) uit Temptation Island aan de Vesalius Aula in Leuven heeft voor een ware overrompeling gezorgd. Er konden slechts 650 studenten de aula betreden, maar er daagde minstens het vijfvoud op om flirt-en relatieadvies te krijgen van 'Timtation'.

De organiserende Vlaamse Technische Kring (VTK) kon de stortvloed aan studenten niet aan en moest alle zeilen bijzetten om de organisatie strak te houden. Want, heel Leuven wilde de meest controversiële figuur uit Temptation Island met eigen ogen aan het werk zien. Én ze wilde maar al te graag relatie-en flirtadvies van de man ontvangen die eerst wilde trouwen met zijn Deborah (25), maar even later alweer zwichtte voor de Nederlandse verleidster Cherish (26).

Het gesprek met Tim in de aula werd ingeleid door seksuologe en tv-figuur Kaat Bollen. Nadien konden de studenten Tim om tips en tricks vragen. Diezelfde tips konden later op de avond nog in de praktijk worden uitgetest in fakbar 't Elixir, onder het goedkeurend oog van de 'playboy van Aalst'.