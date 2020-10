Overmand door wanhoop, schaamte en verdriet: waarom Kim Kardashian écht de handdoek in de ring gooit TDS

05 oktober 2020

12u07

Bron: In Touch 0 Celebrities Wie had ooit kunnen vermoeden dat de toekomst van Kim Kardashian (39) een groot vraagteken zou zijn? En toch, sinds ze met “een zwaar hart” aankondigde dat de stekker na 14 jaar en 20 seizoenen uit ‘Keeping Up With the Kardashians’ wordt getrokken, was het verdere verloop van haar carrière nog nooit zo onzeker. Maar wat was nu de échte reden van het afscheid? Volgens Amerikaanse media deed alle heisa om Kanye West (43) de bom barsten.

Volgens ‘momager’ - mama en manager - Kris Jenner (64) is er geen vuiltje aan de lucht. Zij zegt dat het “het juiste moment is om verder te gaan” en zegt dat het definitieve einde van hun realityreeks de wereldberoemde familie nu voor het eerst de kans geeft om “een beetje te vertragen.” Maar achter die diplomatische verklaring zou een heel andere waarheid schuilgaan: volgens een hechte familievriend voelen de Kardashians zich “compleet bedrogen en belogen” en had iedereen een aandeel bij hun vertrek.

“Als manager van de kinderen sloot Kris altijd de familiecontracten af met zender E!, het bedrag werd dan onder de meisjes verdeeld”, klinkt het. “Maar tegenwoordig vindt Kim dat ze meer verdient dan ze krijgt van het netwerk. Haar sekstape trok destijds als eerste de aandacht naar de familie toe, waardoor ze hun show kregen. En Kim is ook nu nog steeds de grootste trekpleister.” Net daar zou echter het schoentje wringen: Kim wil zich niet uitlaten over alle ophef rond haar man Kanye West en zijn geestelijke toestand. “Kim is het beu dat er camera’s op haar gericht staan als haar huwelijk implodeert. Ze schaamt zich dood voor het gedrag van Kanye en vindt dat ze haar problemen niet met de wereld hoeft te delen. Als het om haar huwelijk gaat, staat Kim op een breekpunt.”

‘Moeilijkste maanden’

De afgelopen maanden zouden de moeilijkste uit haar leven zijn geweest. In juli kondigde Kanye aan dat hij kandidaat is voor het presidentschap, niet veel later shockeerde hij door te delen dat hij en Kim tijdens de zwangerschap van hun oudste kind North (7) abortus hadden overwogen. De rapper ging nog een stapje verder: op Twitter schreef hij een stortvloed aan warrige berichten, waarin hij onder meer bekende hoe hij “al maanden probeert te scheiden van Kim.” Zijn wederhelft moest het met lede ogen aanzien, zo vertelt de familievriend: “Ze omschrijft die uitlating als het laagte dieptepunt dat hij kon bereiken.”

De situatie gaat ook enkel van kwaad naar erger. Want hoewel Kim en Kanye intussen een bemiddelingssessie hielden, is het voor haar nu een uitgemaakte zaak. Het even bizarre als wansmakelijke filmpje dat Kanye deelde, waarin hij op een Grammy-award urineerde, deed de bom barsten. “Toen wist ze dat dit moest eindigen”, klinkt het. “Ja, ze weet dat Kanye een ziekte heeft. Maar ze heeft genoeg van deze vernietigende vicieuze cirkel.”

Kanye ontploft

Volgens de familievriend bracht Kim die boodschap ook al over aan Kanye, al verliep dat niet bepaald zoals verwacht. “Ze verloor haar geduld en schreeuwde in tranen dat ze niet langer met hem getrouwd wilt blijven. Ze was hysterisch, Kanye was aan het huilen”, klinkt het. Kim zou de scheidingspapieren intussen hebben laten opmaken, en zou nu wachten tot de toestand van Kanye genormaliseerd is om ze in te dienen.

