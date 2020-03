Overleden ‘Love Island’-presentatrice Caroline Flack wordt vandaag begraven LOV

10 maart 2020

11u15

Bron: ANP 0 Celebrities Presentatrice Caroline Flack (40), die de Britse versie van Love Island presenteerde, wordt dinsdag in besloten kring begraven. Dat melden verschillende Britse media.

Caroline werd op 15 februari levenloos aangetroffen in haar woning in Londen. De 40-jarige presentatrice had zelf een einde aan haar leven gemaakt.

Het nieuws van de dood van Caroline sloeg in het Verenigd Koninkrijk in als een bom. Zo werd een petitie ondertekend door meer dan 850.000 mensen voor strengere wetten voor de media. Ook verschillende sterren hadden kritiek op de wijze waarop de Britse tabloids schreven over de juridische problemen die Caroline voor haar dood had.

De presentatrice stopte in december met werken nadat ze was aangeklaagd voor de mishandeling van haar vriend, die niet wilde dat ze voor de rechter zou komen. De roddelpers schreef veelvuldig over de zaak.

