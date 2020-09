Overleden Chadwick Boseman krijgt muurschildering in Disneyland MVO

28 september 2020

11u46 1 Celebrities De overleden acteur Chadwick Boseman heeft een muurschildering gekregen in Disneyland Californië. Het kunstwerk is een eerbetoon aan zijn werk als superheld ‘Black Panther’.

De muurschildering werd enkele dagen geleden onthuld in Downtown Disney, een winkelstraat van het Disneyland-park. Op de tekening is Chadwick te zien bij een kankerpatiëntje dat een Black Panther-masker draagt. Boseman ging namelijk regelmatig op bezoek bij zieke kinderen om hen een hart onder de riem te steken, zelfs al had hij op dat moment zelf een onheilspellende kankerdiagnose gekregen.

De acteur overleed op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Het nieuws kwam onverwacht omdat Boseman, die al enige jaren ziek was, zijn diagnose nooit publiekelijk had bekendgemaakt. Chadwick speelde de eerste zwarte superheld die zijn eigen film kreeg. Een rol die de zwarte gemeenschap wereldwijd inspireerde.

Ook in zijn thuisstad Anderson in South Carolina, wordt hij herdacht met een speciaal eerbetoon. Daar zal een standbeeld van Chadwick worden geplaatst.