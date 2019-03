Overleden ‘Beverly Hills, 90210'-ster Luke Perry: het tieneridool dat er geen wilde zijn DBJ

00u00 0 Celebrities In meisjeskamers wereldwijd hingen in de jaren 90 posters van 'Beverly Hills, 90210'-ster Luke Perry. Overal waar 'Dylan McKay' kwam, vielen bakvissen flauw. "Ik haat het om een tieneridool te zijn", zei hij toen al. Pas de laatste jaren volgde hij het pad dat hij echt wilde, met rollen in een Netflix-reeks en de nieuwste Tarantino-film. Perry overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Zijn carrière begon zoals die van veel Amerikaanse filmsterren. Perry groeide op in een klein dorpje in de woestijnstaat Ohio, maar verhuisde op zijn achttiende naar Hollywood met een grote droom. Die verliep moeizaam. Hij werkte er voor een bouwfirma en stond aan de band in een fabriek die deurklinken maakte. Tot hij een gastrolletje aangeboden kreeg in een nieuwe tienerreeks die zich afspeelde in de chique wijk Beverly Hills. Luke deed auditie voor de rol van Steve Sanders - die naar Ian Ziering zou gaan - maar kroop uiteindelijk in de huid van Dylan McKay. Door zijn James Dean-look en zijn vlotte praatjes groeide Perry samen met Jason Priestley - die Brandon Walsh vertolkte - in geen tijd uit tot hét tieneridool van de jaren 90. Net als bij The Beatles en The Rolling Stones, of Jacob en Edward uit de 'Twilight'-reeks, stonden de fans van Dylan en Brandon lijnrecht tegenover elkaar.

Het serieuze werk

'Beverly Hills, 90210' ontplofte en Perry werd één van de populairste acteurs ter wereld - een rol die hem niet afging. "Ik haat het om een tieneridool te zijn", zei hij in 1992, toen 26. "Het slaat werkelijk nergens op. Ten eerste omdat ik zelf geen tiener ben, en ten tweede omdat ik het behoorlijk ridicuul vind om iemand die op televisie komt zo de hemel in te prijzen." Perry kreeg gemiddeld 4.000 fanbrieven per week en overal waar hij verscheen, doken duizenden gillende tienermeisjes op. Zo moest hij eens in een grote wasmand uit een shoppingcenter in Seattle gesmokkeld worden, en raakten bij een publieke verschijning twintig tienermeisjes gewond toen ze allemaal als eerste het podium wilden bestormen.

Ondanks zijn wereldwijde succes bleef Perry dromen van het 'serieuzere' acteerwerk. In 1995 stapte hij daarom uit 'Beverly Hills'. Maar die carrièrekeuze werd geen onverdeeld succes. Hij kreeg onder meer rollen in de films 'Normal Life' (1996) en 'American Strays' (1996), en in 'The Fifth Element' (1997) haalde hij enkel een bijrolletje binnen. De grote successen bleven dus uit. Het was één van de redenen waarom Perry in 1998 terugkeerde naar de reeks die van hem een ster maakte. Hij bleef bij 'Beverly Hills, 90210' tot en met de laatste aflevering in 2000.

Grote vis beet

Nog maar enkele dagen geleden raakte bekend dat de serie binnenkort een 'reboot' zal krijgen. Zijn voormalige medespelers Jennie Garth, Ian Ziering, Jason Priestley, Brian Austin Green, Tori Spelling en Gabrielle Carteris zullen allemaal weer te zien zijn in de nieuwe versie, maar Luke tekende niet voor het project. "Het is niet meer relevant, ik ben er totaal niet meer mee bezig", liet hij weten. Na jaren van kleine rollen in reeksen als 'Criminal Minds', had hij immers eindelijk weer een grote vis beet. Hij speelde een hoofdrol in 'Riverdale', een populaire tienerreeks op Netflix. Bovendien had hij een rol gekregen in de nieuwe Quentin Tarantino-film 'Once Upon a time in Hollywood', naast Leonardo DiCaprio en Brad Pitt. Het zou zijn laatste film worden.

Onherstelbaar

Vorige week woensdag snelden de hulpdiensten naar zijn huis. Perry kwam thuis van opnames en was alleen toen hij een hersenbloeding kreeg. Hij zou nog bij bewustzijn zijn geweest toen de ambulanciers arriveerden. Maar hij had onherstelbare schade aan zijn hersenen opgelopen. Gisterochtend plaatselijke tijd is Perry in het ziekenhuis overleden. Zijn eerste vrouw Rachel Sharp, hun twee kinderen en zijn verloofde Wendy Madison Bauer waren er allemaal bij toen hij stierf. Perry werd 52.