Overleden Avicii heeft eigen wassen beeld in Madame Tussauds KDL

08 oktober 2019

13u32

Bron: ANP 0 Showbizz In het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds in New York kunnen bezoekers een nieuwe aanwinst aanschouwen: Tim Bergling, beter bekend als Avicii, is namelijk de nieuwste ster met een wassen gelijkenis, meldt Billboard.

Omdat Bergling in 2018 overleed kon het museum zijn maten niet meer opmeten. Ontwerpers hebben daarom uren aan videomateriaal van Avicii bestudeerd om zo de juiste afmetingen te krijgen en het wassen beeld de energie uit te laten stralen waarmee de dj/producer zelf zijn meest gedenkwaardige optredens glans mee gaf.

(Lees verder onder de tweet)

See photos of #Avicii's wax figure reveal at Madame Tussauds New York City https://t.co/Iux8J7jKVN billboard dance(@ billboarddance) link

De ouders van Bergling hebben ook meegewerkt aan de realisatie van het beeld. “Het was echt een eer om met hen te werken”, zegt Tom Middleton, de directeur van het museum. “Ze waren fantastisch. Ze waren echt betrokken bij iedere stap van het proces, vanaf de eerste gesprekken waarin ze zeiden dat ze mee wilden doen tot aan het punt dat de eerste kleiwerken klaar waren, de eerste verflaag erop zat en het eindproduct af was.”

De dj/producer is met zijn karakteristieke pose opgenomen in het museum: petje achterstevoren op zijn hoofd, een hand in de lucht richting het publiek en de ander op het mengpaneel.