Overleden Aretha Franklin krijgt in doodskist elke dag andere jurk aan Redactie/Tom Tates

30 augustus 2018

16u52

Bron: AD 3 Celebrities Uitvaartondernemers hebben de op 16 augustus overleden Aretha Franklin (76) tijdens haar publieke afscheid in Detroit dagelijks op advies van familie een andere jurk aangetrokken. De eerste dag lag ze in een rode jurk opgebaard, vervolgens 24 uur later in een pastelblauwe japon en vandaag zal de Queen of Soul opnieuw een andere outfit dragen.

Buiten en in het Charles H. Wright Museum of African American History in Detroit, waar de legendarische zangeres ligt opgebaard in een 24 karaats gouden, met een bloemenzee omringde lijkkist staan al dagen lange rijen rouwende fans. Fotograferen in het museum is ten strengste verboden en beveiligers zien er op toe dat dat ook niet gebeurd uit piëteit voor de overledene. De nabestaanden hebben alleen een foto vrijgegeven waarop van gepaste afstand te zien is dat de diva op de eerste afscheidsdag een rode jurk en glanzende pumps van dezelfde kleur droeg. Kiekjes van Aretha in de blauwe japon zijn er nog niet.

Vandaag ligt Aretha Franklin opgebaard in 'haar' kerk, de New Bethel Baptist Church in Detroit in wederom dus een andere outfit. Daar kunnen leden van de kerkgemeenschap die niet in staat zijn naar het museum te komen haar de laatste eer bewijzen. Tijdens de uitvaart in besloten kring (morgen) treden Ariande Grande, Stevie Wonder, Jennifer Hudson en Chaka Khan op. Oud-president Bill Clinton, dominee Jesse Jackson en Smokey Robinson zullen een toespraak houden. De begrafenis is vervolgens met alleen naasten.

Hoewel ze zong bij zijn inauguratie in 2009 is Barack Obama vrijdag niet aanwezig bij de uitvaart van Aretha Franklin. Dat liet Katie Hill, woordvoerster van de ex-president van de Verenigde Staten, weten aan de Detroit Free Press. Ook zijn vrouw Michelle Obama moet verstek laten gaan.

Wel hebben de Obama's de familie van de overleden soulzangeres een brief gestuurd, die door de pastoor wordt voorgelezen tijdens de besloten dienst. De krant maakte eerder bekend dat ook een brief van voormalig president Bush zal worden voorgelezen gedurende de ceremonie.

Queen of the Soul Aretha Franklin is going out in style: red dress, Christian Louboutin pumps, legs crossed at the ankles, gold casket, roses all around.

Such a diva until the end!



I say a little prayer for you. Rest in heaven.#arethafranklin #queen… https://t.co/1pa57Ntt9f pic.twitter.com/8z6dufSQtT Ilaria D'Uva(@ iladuva) link

