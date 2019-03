Overheid ontkent dat R. Kelly in Dubai zou optreden SD

25 maart 2019

08u13

Bron: NME 0 Celebrities Het zit R. Kelly (52) weer niet mee. Nadat de in opspraak gekomen zanger vorige week aan een rechter in Chicago toestemming gevraagd had om in Dubai te gaan optreden, ontkent de overheid van het emiraat nu met klem dat er optredens van Kelly gepland staan.

R. Kelly is op borgtocht vrij in zijn misbruikzaak, en mag dus in principe niet reizen. Daarom vroegen zijn advocaten vorige week aan de rechter in Chicago toestemming om in april naar Dubai te vliegen voor vijf concerten en een ontmoeting met de koninklijke familie. De Dubaiaanse overheid heeft nu in een officiële verklaring ontkent dat er concerten op de planning staan. “De autoriteiten in Dubai hebben geen aanvraag ontvangen voor een optreden door zanger R. Kelly, noch werden er zalen geboekt.” In het statement staat ook dat de artiest “niet is uitgenodigd door de koninklijke familie in Dubai voor een optreden.”

Daarop reageerde R. Kelly’s advocaat Steven A. Greenberg met een eigen geschreven verklaring aan The Associated Press. “Mr. Kelly heeft een getekend contract met een legitieme promotor, en elke informatie die was opgenomen in het voorstel om te reizen, kwam van dat contract”, staat er te lezen. “We hebben niet gezegd dat hij was uitgenodigd door de koninklijke familie, maar het contract bepaalde wel dat hij zich beschikbaar zou stellen om hen te ontmoeten.”

De ‘I Believe I Can Fly’-zanger werd vorige maand aangeklaagd voor seksueel misbruik, en eerder deze maand op borg vrijgelaten.