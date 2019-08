Oudste zoon Angelina Jolie gaat in Zuid-Korea studeren SD

05 augustus 2019

17u46

Bron: ANP 0 Celebrities Maddox Jolie-Pitt, de oudste zoon van Angelina Jolie (44) en Brad Pitt (55), gaat binnenkort in Zuid-Korea studeren. Dat meldt People. Maddox zou aan de Yonsei Universiteit biochemie gaan studeren.

“Hij werd toegelaten tot meerdere universiteiten, maar koos voor Yonsei”, vertelt een bron aan People. Vermoedelijk werd de interesse van Maddox voor de Zuid-Koreaanse school gewekt in 2018, toen hij samen met zijn moeder in Seoul was. Angelina bezocht het land als ambassadeur van de Verenigde Naties, Maddox bezocht er universiteiten. “Hij is al druk de Koreaanse taal aan het bestuderen. Hij krijgt meerdere lessen per week om zich voor te bereiden.” De lessen zullen deze maand al beginnen. Angelina Jolie zal Maddox wegbrengen, klinkt het. “Mama zal hem in augustus gaan afzetten", klinkt het. “Ze is erg trots. Ze zal hem erg missen wanneer hij weg is, maar hij is er klaar voor.”

Dat de school redelijk dicht bij het huis van de familie in Cambodja ligt, werkt geruststellend, laat de bron nog weten. “Maddox is erg intiem met zijn broers en zussen en hoopt dat ze hem zullen bezoeken." De jongen laat Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) en tweeling Knox en Vivienne (11) achter in de Verenigde Staten.