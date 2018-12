Oudste zonen Maddox en Pax weigeren feestdagen door te brengen bij papa Brad Pitt MVO

Brad Pitt (55) had dit jaar een sobere kerst, zo verklaren bronnen dichtbij de acteur. Hij bracht de feestdag door met 4 van zijn kinderen, maar zijn 2 oudste zonen wilden er absoluut niet bij zijn.

Zahara (13), Shiloh (12), en tweeling Knox and Vivienne (10) kwamen stuk voor stuk bij hun vader over de vloer op kerstdag.

Ze kregen elk een cadeautje dat hij voor hen had klaar gelegd. “Maar hij heeft hen nooit te hard verwend, hoor”, klinkt het bij een bron die het gezin goed kent. “Ze kregen elk een leuk klein pakje, geen extravagante dingen."

Supervisie

Pitt zou dolgelukkig zijn geweest met het bezoek van zijn kinderen. Het bezoek werd bijgewoond door een supervisor, die in een aparte kamer verbleef. Dat was waarschijnlijk één van de voorwaarden waaraan Pitt moest voldoen om zijn kinderen te mogen zien.

Deze maand bereikten Pitt en zijn ex-vrouw, Angelina Jolie (43), eindelijk een akkoord over de voogdij. De beslissing, die uiteindelijk toch zonder hulp van een rechter werd gemaakt, kwam er na meer dan 2 jaar aan bittere onderhandelingen. Wat de regeling precies inhoudt, werd niet vrijgegeven. Wél werd duidelijk gemaakt dat beide ouders hun kinderen zouden zien tijdens de feestdagen.

Niet voltallig

De enige grijze wolk over het gebeuren was de afwezigheid van Pitts twee oudste kinderen, Maddox (17) en Pax (15). Hoewel bronnen dichtbij het koppel verklaren dat de relatie tussen de jongens en hun vader enorm is verbeterd sinds de breuk met Jolie, weigerden de twee om hem te zien. De jongens hebben sinds de scheiding altijd al een voorkeur gehad voor hun moeder, en zullen ook de rest van de feestdagen niet met Brad doorbrengen.