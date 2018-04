Ouderwetse kledij en gênante kapsels: tal van celebrities tonen hun 'old headshot' KDL

Bron: Instagram / Twitter 0 Celebrities Wie afgelopen weekend op Instagram of Twitter keek, zag dat de ene na de andere celebrity een foto uit de oude doos met de wereld deelde onder de hashtag #oldheadshot.

Tijd voor een overzichtje!

Actrice Reese Witherspoon haalde een kleine parasol uit de kast. Net als "tonnen zelfvertrouwen".

Parasol ✅ Top pony ✅ Sassy smile ✅ Cut off Jean overalls ✅ 12 year old confidence 💯💖✅ Just for clarification, I’m currently a much more impressive 5’2 “ 😂 #OldHeadShot Een foto die is geplaatst door null (@reesewitherspoon) op 27 apr 2018 om 22:55 CEST

Het lijkt wel alsof de tijd heeft stilgestaan voor actrice Jennifer Garner.

Why so serious, twenty two year old Jen? #oldheadshotday #1994 #🤗🤗 Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 apr 2018 om 03:05 CEST

Actrice Emma Watson zat destijds in haar roze periode.

I’m REALLY glad this picture of me wearing a baker’s hat exists! #oldheadshotday Een foto die is geplaatst door null (@emmawatson) op 28 apr 2018 om 06:05 CEST

Actrice Busy Philipps moet zelf had lachen met haar kapsel van toen.

I booked not one job as a child model. Maybe it was the crazy clown lipstick or my terrible haircut? WHO KNOWS! #oldheadshotday #firstheadshot #glamour #model Een foto die is geplaatst door null (@busyphilipps) op 27 apr 2018 om 23:20 CEST

Baby me #OldHeadshotDay Een foto die is geplaatst door null (@natalieportman) op 28 apr 2018 om 19:57 CEST

Acteur Joseph Gordon-Levitt zag er toen al schattig uit!

Better late than never. Swipe left for my attempt at side ponies, attitude, and a bit of croquet. #oldheadshotday Een foto die is geplaatst door null (@kristenanniebell) op 28 apr 2018 om 19:53 CEST

Serving Prince George looks since ‘95... am I a royal now?? #firstheadshot Een foto die is geplaatst door null (@sarahhyland) op 27 apr 2018 om 03:45 CEST

On this #oldheadshotday I say thank you for all the #happybirthday wishes. Lots of love ❤️ Gracias por vuestro cariño y por tantas felicitaciones en mi cumpleaños. Aquí una servidora a los 15!!! Hoy 44🤓 #oldheadshotday Een foto die is geplaatst door null (@penelopecruzoficial) op 28 apr 2018 om 18:25 CEST

Ook toen al had actrice Chloe Grace Moretz, die bovendien de ex-vriendin van Brooklyn Beckham is, ogen om in te verdrinken.

#OldHeadShotDay Circa 5 years old Een foto die is geplaatst door null (@chloegmoretz) op 28 apr 2018 om 18:32 CEST

Best wel schrikken die rechtse foto van actrice Melissa McCarthy.

If you can’t handle my scowling headshot you don’t deserve my tiny cowboy hat headshot #firstheadshot Een foto die is geplaatst door null (@melissamccarthy) op 27 apr 2018 om 21:04 CEST