Oude getuigenis Cosby toegelaten in rechtbank, en dat is slecht nieuws voor hem MVO

18 april 2018

06u36

Bron: ANP 0 Celebrities De juryleden in de zaak tegen Bill Cosby hebben dinsdag de verklaringen gehoord die de komiek in 2005 deed over mogelijk misbruik van Andrea Constand. De rechter in de zaak besloot eerder op de dag dat de getuigenis gebruikt mocht worden.

In de dertien jaar oude verklaring beaamt Cosby onder meer dat hij een jaar na het vermeende misbruik zijn excuses aanbood aan de moeder van zijn beschuldiger. Hij noemde zichzelf daarbij "een vieze oude man". De komiek heeft wel altijd volgehouden dat de seks tussen hem en Constand met wederzijdse instemming plaatsvond. In de getuigenis bevestigt hij dat de bewuste avond plaatsvond in 2004. Eerder hadden zijn advocaten beargumenteerd dat de ontmoeting eerder plaatsvond en de zaak daardoor verjaard was.

Er was dinsdag slechts tijd voor een deel van de oude verklaring. Woensdag wordt het deel van de getuigenis voorgelezen waarin Cosby bekent dat hij vrouwen het inmiddels verboden middel quaaludes heeft gegeven in de hoop zo seks met ze te kunnen hebben.