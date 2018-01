Oud-voetbalinternational Edgar Davids heeft relatie met 23-jarig model MVO

Voetbalgezicht Edgar Davids (44) heeft een nieuwe liefde aan de haak geslagen. Hij is momenteel op rondreis met model Malou van der Tas (23).

Het model bevestigde relatie aan het Nederlandse mannenblad FHM. "Ik wil er liever niet teveel over zeggen. We hebben er bewust voor gekozen het stil te houden, maar we zijn inderdaad gelukkig samen. We maken een reis door Zuid-Amerika op dit moment."

Op haar Instagram-profiel deelde ze verschillende foto's van de rondreis, waarop Davids ook verschillende keren gespot kan worden.

