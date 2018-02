Oud-manager Rose McGowan pleegt zelfmoord, familie geeft haar de schuld MVO

09 februari 2018

08u00 1 Celebrities De manager van Rose McGowan ten tijde van het vermeende misbruik van de actrice door Harvey Weinstein, heeft zelfmoord gepleegd. De familie van Jill Messick heeft bij het bekendmaken van haar dood hard uitgehaald naar zowel Weinstein als McGowan.

Eind vorige maand publiceerde het advocatenteam van Harvey Weinstein delen uit een e-mail van Messick, waarin ze afgelopen zomer op verzoek van de voormalig filmproducent liet weten dat McGowan haar de dag na het vermeende misbruik in 1997 had verteld dat ze vrijwillig met Weinstein een bubbelbad had genomen, en daar achteraf spijt van had. McGowan reageerde woest en schreef in een tweet, zonder Messick bij naam te noemen, dat mensen om haar heen zwak en medeplichtig waren en hadden gefaald haar te beschermen.

"Jill was een slachtoffer van de nieuwe cultuur waarin we ongelimiteerd informatie delen en verklaringen voor feiten aannemen", liet de familie van Messick weten. "Door die vluchtigheid zijn onwaarheden naar buiten gebracht over Jill als persoon, die ze niet wilde of kon bevechten." De nabestaanden schrijven dat de oud-manager ervoor koos niet te reageren op "lasterlijke" uitspraken van McGowan, omdat ze de positie van andere vrouwen die in het kader van de #MeToo-beweging met hun verhaal naar buiten kwam niet wilde afzwakken.

De familie vertelt dat Jill, die vijftig jaar oud is geworden, nog niet lang hersteld was van een manische periode, een symptoom van haar bipolaire stoornis. "Dat ze haar naam keer op keer zag opduiken in de media, doordat een persoon aandacht wilde voor haar persoonlijke doel, en door Harvey's wanhopige poging om zichzelf vrij te pleiten, was rampzalig voor haar. Hierdoor is Jill, die net haar leven weer op de rails had, gebroken."