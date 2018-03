Oud-manager Barbie bijt terug: "Ze kreeg hulp zat" MVO

08u49 1 Celebrities Realityster Samantha 'Barbie' de Jong kreeg "hulp zat". Dat stelt haar voormalig manager Jake Hampel in De Telegraaf. Volgens Jake heeft Samantha, die in januari na een zelfmoordpoging werd opgenomen in een kliniek, "al jarenlang psychische problemen".

"Borderline, daar heb ik haar altijd door dik en dun in gesteund", zegt Jake, die eenmalig zijn kant van het verhaal wil vertellen nu hij onlangs weer aan de kant is gezet door Samantha. "Als het even goed lijkt te gaan, dan is het een dag later weer totaal anders. Het houdt niet op."

Toen Samantha begin dit jaar in een gespecialiseerde kliniek belandde was er veel kritiek op RTL, de zender die het wel en wee van Barbie al jaren volgt voor verschillende reallifesoaps. Onterecht, vindt Jake. "Na die zenuwinzinking op de camping in Spanje, jaren geleden, heeft de producent van het programma onmiddellijk ingegrepen. Er werden mental coaches voor haar ingehuurd om te kijken wat er allemaal speelde. Ze kreeg hulp zat!"

Moeilijk verwerkbaar

Volgens Jake is er "echt goed op haar gelet". "Wat ook niemand weet: voor iedere serie moest ze een gezondheidsverklaring krijgen omdat zo'n programma verzekerd wordt. De opnamen begonnen pas als een arts daarvoor toestemming gaf. Dat was een voorwaarde van de zender en de producent."

Ook vorig jaar sprak Samantha volgens haar oud-manager meermaals met een psycholoog. "Zonder camera en op persoonlijke titel" zocht Jake hulp voor de blondine. "Vier keer ben ik mee geweest, toen zei ik: nu moet je doorpakken. Ze kreeg hulp bij de echtscheiding en andere zaken. Alles wat moeilijk verwerkbaar was, is ter tafel gekomen, maar daar is ze zo maar uit het niets ook weer mee gestopt."