Oud interview met Megan Fox zorgt voor ophef: “De manier waarop ze behandeld werd, is zo walgelijk” SDE

23 juni 2020

13u00 1 Celebrities Een interview dat Megan Fox (34) in 2009 aan Jimmy Kimmel gaf, doet opnieuw de ronde op Twitter. Het fragment zorgt ervoor dat heel wat mensen de actrice - die vaak als ‘moeilijk’ en ‘ondankbaar' wordt bestempeld - toch met andere ogen gaan bekijken.

In het filmpje vertelt een toen 23-jarige Megan Fox in een gesprek met Jimmy Kimmel over een van haar eerste acteerervaringen op de set van ‘Bad Boys II’, die geregisseerd werd door Michael Bay. “Ik was net 15 geworden en ik was een figurant in de film”, zegt ze. “Ze filmden een scène in een club en brachten me naar binnen. Ik droeg een bikini met ‘stars and stripes’ en een rode cowboyhoed. En hakken van 15 centimeter hoog. Hij (de regisseur, red.) keurde het goed. Ze zeiden: ‘Michael, ze is 15, dus je kan haar niet aan de bar laten zitten en ze mag ook geen drankje in haar hand houden.' Dus zijn oplossing voor dat probleem was om me onder een waterval te laten dansen, waar ik zeiknat werd."

Het publiek moet lachen met het verhaal, dus verduidelijkt Megan: “Toen ik 15 jaar oud was. Ik zat in ‘tenth grade’ (vergelijkbaar met het vierde middelbaar, red.). Dat is dus een voorbeeld van hoe Bay’s brein werkt." Daarop grapt Kimmel: “Wel, dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe al onze breinen werken. Alleen hebben sommigen van ons het fatsoen om die gedachten te onderdrukken en te doen alsof ze niet bestaan." Het is duidelijk niet het antwoord waarop Meghan gehoopt heeft, want ze kijkt nerveus richting het publiek en strijkt ongemakkelijk met haar handen langs haar benen.

Verontwaardiging

Op Twitter tonen veel gebruikers zich verontwaardigd - niet alleen over de anekdote, maar ook over de manier waarop de presentator daarmee omgaat. “Megan Fox vertelt een verhaal over hoe Michael Bay haar op 15-jarige leeftijd seksualiseerde", klinkt het. “Het publiek lacht, en Kimmel maakt vuile grapjes. Oudere mannen die zich verlekkeren op tienermeisjes, dat is nog nooit serieus genomen."

“Wat een walgelijke reactie van Kimmel”, schrijft een ander. “Waarom is ‘Het spijt me dat dit je overkomen is’ zo moeilijk om te zeggen? In plaats daarvan zegt hij: ‘We hebben allemaal die gedachten, maar we onderdrukken ze.’ Ze was 15, in godsnaam. Wie zijn ‘We’?” Een derde reageert: “De manier waarop Hollywood en de media Megan Fox behandeld hebben, is zo walgelijk.”

Ze leek een actrice die hier geen deel van wilde uitmaken. Ze zei misschien van wel, maar dat liet ze niet zien. Ehren Kruger, de scenarioschrijver van ‘Transformers: Dark of the Moon’

Het klopt inderdaad dat Megan en Hollywood een moeilijke relatie hebben. Het zag er nochtans lange tijd veelbelovend uit. Na enkele kleinere rollen kreeg de actrice in 2007 de vrouwelijke hoofdrol in ‘Transformers’ - nog een film van Michael Bay. Een enorm succes, en de carrière van Megan leek gelanceerd. Maar in 2009 gaf ze enkele weinig flatterende interviews over de regisseur. Zo vergeleek ze hem met Napoleon en Hitler en haalde ze meteen ook de ‘Transformers’-franchise onderuit. “Ik kan niet slecht praten over deze film omdat hij me een carrière gaf en al deze deuren opende", zei ze. “Maar ik wil mensen ook niets wijsmaken. Mensen beseffen maar al te goed dat het in deze film niet bepaald om het acteerwerk draait." Niet echt slimme woorden wanneer er nog een derde ‘Transformers’-film op de planning staat. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Megan niet terug hoefde te keren voor die opnames.

Slechte reputatie

Megans reputatie had door het hele gebeuren ook een flinke deuk gekregen. Niet alleen werd ze als ‘moeilijk' en ‘ondankbaar’ bestempeld, ook doken steeds meer verhalen op over hoe vervelend en ongetalenteerd ze wel niet was. “Ze leek een actrice die geen deel wilde uitmaken van de franchise", sneerde Ehren Kruger, de scenarioschrijver van ‘Transformers: Dark of the Moon’. “Ze zei misschien van wel, maar dat liet ze niet zien." En in een statement omschreven medewerkers van ‘Transformers: Revenge of the Fallen’ haar als “zuurpruim”, “oliedom” en “een actrice die in de toekomst waarschijnlijk pornoster zou worden." Ze noemden haar ook “ondankbaar, klasseloos en zonder gratie. Iemand die nooit lacht.” Megans carrière was zo goed als geruïneerd, nog voor ze goed en wel begonnen was.

Maar steeds meer mensen gaan er nu van uit dat de schuld niet volledig bij de actrice ligt. Zo haalt een zekere Ephraim Winslow verschillende voorbeelden aan op Twitter over de manier waarop Megan behandeld is. “Al van toen ze 15 was, werd Megan Fox geseksualiseerd. Michael Bay liet haar toen dansen in een bikini en z'n auto wassen als deel van haar auditie voor ‘Transformers’. Toen ze zich daarover uitsprak, werd ze als 'ondankbaar’ bestempeld door de media en werd haar carrière verpest door Bay en Steven Spielberg", schrijft hij. “Megan heeft enkele extreem misplaatste uitspraken gedaan over Bey, die ertoe leidden dat ze ontslagen werd door Steven Spielberg, maar het is belangrijk om erop te wijzen dat veel mannelijke acteurs met veel erger weg kwamen."

Er werd haar verzekerd dat de set gesloten zou zijn, maar een fotograaf - die een tip had gekregen over de aard van de scènes - raakte toch binnen en nam foto’s. Ephraim Winslow

Naaktfoto’s

“De media heeft ook z’n best gedaan om ervoor te zorgen dat Megan gezien werd als een slechte actrice", voegt Ephraim eraan toe. “Maar iedereen die ‘Jennifer’s Body’ gezien heeft, zal je zeggen dat dat niet het geval is. Ik vraag me af hoe haar carrière er zou uitzien als die niet doelbewust vernietigd werd door de industrie omdat ze iets durfde te zeggen." En hij geeft daar nog een paar voorbeelden van. “Op de set van ‘Transformers 2' - waar ze een nominatie voor ‘slechtste actrice' voor kreeg - probeerde Megan regelmatig om een gesprek te beginnen met Bay over haar personage en haar motivatie, in een poging om haar acteerprestatie te verbeteren. Zijn antwoord? ‘Wees gewoon sexy’. En in ‘Jennifer’s Body’ moest ze voor een bepaalde scene huidkleurig ondergoed dragen en tepelbedekkers - zodat het dus lijkt alsof ze topless is. Er werd haar verzekerd dat de set gesloten zou zijn, maar een fotograaf - die een tip had gekregen over de aard van de scènes - raakte toch binnen en nam foto’s." Megan reageerde op dat incident: “Mijn lichaam was het enige dat ik nog had van mezelf, mijn laatste stukje privacy. Ik wilde het niet tonen. Ik voelde me zo misbruikt. Dit was meer dan ik de wereld wilde geven. Ik wilde dat voor mezelf houden, en het werd me ontnomen. Ik stortte in, moest ervan huilen.”

Volgens Ephraim drong de filmindustrie Megan een imago van sekspoes op, maar toen ze voor zichzelf durfde opkomen, lieten ze haar radicaal vallen. “Ik zal het interview nooit vergeten waarin Megan zei dat ze niet over haar ervaringen in de industrie wilde praten in het kader van ‘Me Too’, omdat ze dacht dat ze geen ‘sympathiek slachtoffer' zou zijn, gezien hoe ze in het verleden behandeld was.”

Z'n verhaal en het fragment maken veel los op sociale media. “Ik heb het gevoel dat ik al deze informatie nu met een nieuwe blik bekijk”, antwoordt een Twitter-gebruiker. “We hadden moeten vechten voor Megan Fox." “Ze verdiende beter", klinkt het verder nog.

Toekomst en verleden

Megan laat het op dit moment schijnbaar niet te zeer aan haar hart komen. Ze geniet volop van een nieuwe geliefde - rapper/acteur Machine Gun Kelly - en heeft ook op professioneel vlak een nieuwe uitdaging. Voor de zender Discovery gaat ze een nieuwe reeks maken: ‘Legends of the Lost with Megan Fox’. Daarin gaat ze op zoek naar verloren werelden van onze geschiedenis en de mysteries die daaromheen hangen. Zo krijgt ze toestemming om binnen de stenen pilaren van het Britse Stonehenge te treden om samen met vooraanstaande archeologen te achterhalen wat nu exact de functie was van dit bijzondere bouwwerk, dat er eerder was dan de eerste piramides. Vervolgens bezoekt ze Scandinavië een nieuwe theorie te onderzoeken die zegt dat de gevreesde Vikingen vooral bestonden uit vrouwelijke strijders. Ook probeert ze met nieuwe hightech data antwoord te vinden op de vraag ‘Heeft de legendarische Trojaanse oorlog nu wel of niet plaatsgevonden?’ Tenslotte gaat ze in de laatste aflevering op zoek naar aanwijzingen over de eerste inwoners van Amerika, die duizenden jaren eerder dan we tot nu toe aannamen al voet aan wal zetten.