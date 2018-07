Oud-gitarist Guns N' Roses opgepakt TDS

30 juli 2018

20u03

Bron: ANP 0

Voormalig Guns N' Roses-gitarist DJ Ashba is vrijdag opgepakt. De politie hield hem staande toen hij een stopbord negeerde, waarna al snel bleek dat de muzikant met drank op achter het stuur zat, meldt TMZ. De entertainmentsite publiceerde maandag de mugshots die de politie maakte na zijn arrestatie.

Gitarist DJ Ashba van Guns n' Roses heeft in 2015 via een handgeschreven mededeling laten weten dat hij de Amerikaanse hardrockgroep verlaat, vergezeld van uitgebreide dankbetuigingen aan zanger Axl Rose en de fans van de band. "Ik heb een punt in mijn leven bereikt waarin ik de behoefte voel mij toe te leggen op mijn groep SIXX.A.M, mijn bewonderenswaardige vrouw, mijn gezin en de talrijke avonturen die de toekomst voor me in petto heeft", klonk het.

Ashab trad in 2009 toe tot Guns n' Roses, ter vervanging van Robin Finck die terugkeerde naar Nine Inch Nails.