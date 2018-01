Oscarwinnares Lupita Nyong'o schrijft kinderboek dat schoonheidsidealen in vraag stelt: "Want als kind vroeg ik God om een lichtere huid" MVO

Naast acteren beproeft Lupita Nyong'o haar geluk nu op het gebied van schrijven. De Oscarwinnares maakte op Instagram bekend een boek geschreven te hebben, dat het verhaal vertelt van Sulwe, een donker gekleurd meisje. Het boek komt in januari 2019 uit.

"Ik ben superblij om te vertellen dat ik een kinderboek heb gemaakt! Sulwe gaat over een meisje dat spannende avonturen beleeft en ontwaakt met een hervonden gevoel van schoonheid. Ze leert lessen, die wij als kinderen leren en als volwassen weer kwijtraken. Het is in principe een verhaal voor kleine kinderen, maar ik hoop er mensen van alle leeftijden mee te inspireren. Iedereen moet zich prettig kunnen voelen in zijn lijf en vel", aldus de actrice.

Lupita heeft zich meerdere malen uitgesproken over de huidige schoonheidsidealen, waarbij zij zich niet altijd prettig voelde: "Ik keek televisie en zag alleen maar mensen met een lichte huid. Daardoor voelde ik me echt niet mooi en goed genoeg. Ik bad elke avond tot God dat ik wakker werd met een lichtere huid, maar dat gebeurde natuurlijk niet, tot mijn teleurstelling. Ik kon gewoon niet meer naar mezelf kijken."

Dat veranderde toen Lupita een show van Oprah Winfrey zag, waarin ze het donkere topmodel Alek Wek 'schitterend' noemde. "Ik wist niet wat me overkwam. Zij zag er net zo uit als ik. Voor het eerst had ik het gevoel ook mooi te zijn."