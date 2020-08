Oscarwinnares Hilary Swank was drie jaar lang mantelzorger: “Voor mijn vader zorgen heeft me voorgoed veranderd” Redactie

28 augustus 2020

13u00

Bron: Story 0 Celebrities Dubbele Oscarwinnares Hilary Swank (46) zou aanvankelijk een jaar vrij nemen om voor haar zieke vader te zorgen, uiteindelijk was ze drie jaar lang zijn mantelzorger. “De dingen waar ik me vroeger druk over maakte, bleken plots zo onbeduidend”, zegt de actrice openhartig. “De ervaring om voor mijn vader te zorgen, heeft me voorgoed veranderd.”

Met twee Oscars en twee Golden Globes op haar palmares was Hilary Swank aan het begin van deze eeuw een veelgevraagde actrice in Hollywood. Tot ze in 2014 plots uit de schijnwerpers verdween. Dat was hoogst ongewoon voor een filmster op het hoogtepunt van haar populariteit, maar voor Hilary was het de evidentie zelf – al had ze niet gedacht dat ze haar carrière drie jaar in de ijskast zou moeten stoppen.

De actrice, dochter van gescheiden ouders, nam een time-out om voor haar vader te zorgen en vond het maar normaal dat ze hem bij zich in huis liet wonen. Stephen Swank moest in 2014 een zware longtransplantatie ondergaan. “Het zou voor een jaar zijn, want zo lang duurt het om te zien of een orgaantransplantatie succesvol is”, vertelt de actrice nu in Health Magazine. Door tegenslagen en terugvallen bij haar vader bleef ze uiteindelijk veel langer dan gepland zijn mantelzorger. “De transplantatie van een long is de moeilijkste van allemaal, het is een ongelooflijk delicaat orgaan. Het plan was om een jaar vrij te nemen. Maar dat ene jaar werden er al gauw twee en vervolgens drie.”

Mantelzorg deed me inzien dat ik zoveel meer ben dan hoe ik mezelf doorgaans omschrijf Hilary Swank

Niet eenvoudig

Voor de actrice was die periode allesbehalve eenvoudig. “Het vergt veel energie, liefde en oppepwerk bij jezelf”, zegt ze. “De ups en downs zijn zo uitdagend en kunnen overweldigend zijn. Je moet zorgen dat je ook tijd blijft maken voor jezelf en dat je onder woorden brengt wat je nodig hebt, zodat de mensen in je omgeving je kunnen bijstaan.’ Gelukkig kwam het uiteindelijk allemaal goed met pa Swank. ‘Godzijdank werden onze gebeden verhoord’, zegt Hilary. ‘Hij is gezond en hij stelt het nu, meer dan vijf jaar later, goed.”

Tijdens de jaren van haar afwezigheid werd Hilary door journalisten en mensen uit de filmindustrie vaak gevraagd waarom ze niet werkte en of ze niet bang was dat ze ‘niet meer relevant’ zou zijn. “Ik dacht: wacht eens, als dat mijn bekommernis zou zijn, dan zit ik niet in de business om de juiste redenen.” Ze besefte gelukkig snel genoeg dat die redenering voor haar niet opging. “De ervaring om voor mijn vader te zorgen, heeft me voorgoed veranderd”, vertelde de actrice enkele jaren geleden al. “De dingen waarover ik me vroeger druk maakte, bleken plots onbeduidend en onnozel. Het enige waarmee ik bezig was geweest sinds mijn vijftiende was acteren.”

‘Niet goed genoeg’

Dat was ook de leeftijd waarop haar ouders uit elkaar gingen. Hilary’s moeder Judy, die tegemoet wou komen aan de grote wens van haar dochter om actrice te worden, verhuisde met haar naar Los Angeles. Moeder en dochter hadden het niet breed, maar Hilary’s droom kreeg wel stilaan vorm. Ze versierde haar eerste filmrolletje in 1992 in de horrorkomedie 'Buffy the Vampire Slayer’ en in ’94 speelde ze een hoofdrol in 'The Next Karate Kid’. Drie jaar en een aantal series en films later had ze een rol beet in de successerie 'Beverly Hills 90210'. Maar toen ze vroegtijdig uit de reeks werd geschreven, zakte de moed haar in de schoenen. “Ik dacht: als ik niet goed genoeg ben voor 'Beverly Hills 90210', ben ik voor niks goed genoeg.”

Het tegendeel bleek waar, en dat zou ze snel bewijzen. Haar indrukwekkende prestatie als transseksueel persoon in ‘Boys Don’t Cry’ uit 1999 leverde haar in 2000 een Golden Globe en een Oscar voor Beste Actrice op. Vijf jaar later deed ze die prestatie nog eens over met haar rol als vrouwelijke bokser in Clint Eastwoods ‘Million Dollar Baby’. Vanaf dan kan het niet meer stuk voor Hilary. “Ik weet niet wat ik gedaan heb om dit te verdienen”, zei ze na haar tweede Oscar. “Ik ben gewoon een meisje uit een caravanpark dat een droom had.” De beslissing om die succescarrière on hold te zetten voor haar vader, negen jaar later, plaatste die droom in een heel ander daglicht. “Het deed me inzien dat ik zoveel meer ben dan hoe ik mezelf doorgaans omschrijf.”

Moeder zonder kinderen

Sinds 2017 wil ze weer werken als actrice, maar ze is wél veel kieskeuriger en neemt enkel rollen aan waarover ze echt enthousiast is. Zo gaat in september op Netflix de serie ‘Away’ in première. Daarin speelt ze astronaute Emma Green, de commandant van een ruimtemissie die zich voorbereidt op een drie jaar durende missie naar Mars, waarvoor ze haar man en haar tienerdochter moet achterlaten. Een groot verschil met haar privésituatie.

Hilary was negen jaar getrouwd met collega-acteur Chad Lowe (52), de broer van Hollywoodster Rob Lowe, was nadien kort verloofd met financieel adviseur Ruben Torres en is sinds 2018 getrouwd met ondernemer Philip Schneider. Kinderen zijn er nooit gekomen. “Ik merk zo vaak dat vrouwen die niet voor kinderen kiezen of er geen kunnen krijgen op de een of andere manier de stempel krijgen dat ze niet moederlijk zijn”, zegt ze daarover. “Maar ik heb net het gevoel dat ik heel moederlijk ben voor de mensen om wie ik geef en alle levende wezens om me heen – mijn honden, mijn paarden én de mensen. Elke vorm van moederschap, elke vorm van opvoeding, is voor mij moeder zijn.” Papa Swank zal zijn dochter vast niet tegenspreken, na al die jaren van goede zorgen.

LEES OOK:

Vervolg op ‘P.S. I love you’ in de maak

Hilary Swank over doorbraakfilm ‘Boys Don’t Cry’: “Het was het belangrijkste project waar ik ooit deel van uitmaakte”