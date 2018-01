Oscarwinnaar Robert Redford ziet alleen voordelen in de #MeToo beweging: "Verandering is goed en nodig" MVO

19 januari 2018

06u05 0 Celebrities Robert Redford ziet louter voordelen in de #MeToo-beweging die op gang is gezet, nadat The New York Times een onthullend stuk over Harvey Weinstein's seksueel misbruik publiceerde. Tijdens een persconferentie, waar Redford zijn jaarlijkse Sundance Film Festival lanceerde, zei hij: "Het biedt vrouwen meer mogelijkheden en meer vrouwen durven zich nu uit te spreken en hun eigen projecten te doen. Ik vind dat zeer positief."

De 81-jarige Oscarwinnaar zegt uit te kijken naar een nieuwe periode van verandering. "Dit is een omslagpunt voor Hollywood, waarin de stem van vrouwen veel sterker wordt. De rol van mannen is nu vooral die van luisteren en nadenken over dat wat ze zeggen."

Redford benadrukte hoe goed het is dat vrouwen opkomen voor hun rechten wat betreft gelijkheid in salaris. Het Sundance Festival is het eerste filmfestival sinds honderden vrouwen naar voren kwamen met hun persoonlijke verhaal over seksueel misbruik.