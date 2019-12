Orlando Bloom wil graag familie starten met Katy Perry SDE

29 december 2019

13u25

Bron: ANP 0 Celebrities Orlando Bloom (42) en Katy Perry (35) staan op het punt om in het huwelijksbootje te stappen, en kijken alvast samen uit naar de volgende stappen in hun relatie. De acteur vertelde aan Mirror dat hij dan ook graag snel aan kinderen wil beginnen.

"Ik ben dol op kinderen. Ik vind het heerlijk dat Katy zo goed om kan gaan met kinderen, dus het zou een mooi ding zijn om ze te hebben. Daar gaan we voor. Ik bedoel, Katy is zelf ook een soort kind, daarom kan ze zo geweldig met zo overweg," zegt Bloom over de situatie. En de acteur is ervan overtuigd dat ze een geweldige moeder zal worden. “Tijdens onze zomervakantie was de hele familie samen. Katy bracht veel tijd door met de kinderen en dat vindt ze geweldig. Ze houdt van kinderen.”

Het stel verloofde zich op Valentijnsdag dit jaar na een relatie van vierenhalf jaar. Het plan is om volgend jaar de bruiloft te organiseren. Bloom heeft al een 8-jarige zoon met zijn ex Miranda Kerr, dus tot die tijd kan het stel zich ontfermen over hem.