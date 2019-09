Orlando Bloom raast door woonwijk met zoontje (8) op achterbank Redactie

01 september 2019

14u23

Bron: ANP/AD 0 Celebrities Orlando Bloom is vrijdagavond plaatselijke tijd aangehouden in Beverly Hills. De acteur reed veel te hard door een woonwijk, volgens TMZ.

De showbizzsite meldt dat Bloom bijna 100 kilometer per uur reed waar hij maar 40 mocht. Daarbij had de acteur zijn zoontje van 8 bij zich.

De agenten die TMZ sprak vertelden dat Bloom niet blij was dat hij werd aangehouden. Hij deed echter niet moeilijk en was erg aardig. Nadat proces-verbaal was opgemaakt, mocht hij verder.