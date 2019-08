Orlando Bloom over verloofde Katy Perry: “Ik wil nooit meer scheiden” SDE

23 augustus 2019

12u59

Bron: People 0 Celebrities Orlando Bloom (42) is vast van plan om de rest van zijn leven door te brengen met Katy Perry (34). Dat heeft de acteur vertelt in een interview met Sunday Today. Het koppel is sinds Valentijnsdag verloofd.

Orlando Bloom vertelt in het interview over zijn relatie met verloofde Katy Perry. “Het is belangrijk voor mij dat we op hetzelfde spoor zitten. Ik ben al eens getrouwd en gescheiden, en ik wil dat niet nog eens doen”, geeft hij toe. “En we zijn ons daar allebei van bewust. Ze is zo opmerkelijk. Ik ben altijd onder de indruk van haar en dat geeft me moed.” Zowel Orlando als Katy waren al eens getrouwd: de acteur met model Miranda Kerr en de zangeres met komiek Russell Brand.

Bloom vertelde ook over zijn aanzoek. “Ze houdt wel van een groot gebaar. En ik probeer er af en toe een klein momentje in te laten sluipen", bekent de acteur. “Het coole aan wat we doen is: we leren om samen de kleine dingen te doen. We zijn er ons allebei van bewust dat een relatie een berg om te beklimmen is, en dat de berg niet stopt. Dat is het volgens mij. En ik houd ervan om verder te evolueren en zij gelukkig ook.”

Hoewel ze vaak ver weg van elkaar zijn, maakt dat hun relatie net sterker, denkt de acteur. “Je moet samen het basiswerk doen: ervoor zorgen dat er een gevoel van vertrouwen en veiligheid is, zodat je tijd apart kan doorbrengen en alles kan doen wat je moet doen en je toch verbonden kan voelen met die persoon, zodat je samen die reis kan maken.”