Orlando Bloom over nieuwe reeks ‘Carnival Row’: “De seksscènes met Cara Delevingne waren nogal ongemakkelijk” MVO

29 augustus 2019

22u06

Bron: Metro UK 0 Celebrities Binnenkort is de nieuwe fantasyreeks ‘Carnival Row’ te zien op Amazon Prime Video. In de hoofdrol zien we Orlando Bloom en model Cara Delevingne, maar die twee hadden het niet altijd naar hun zin op de set. “De seksscènes waren awkward”, legt Bloom uit.

De achtdelige serie speelt zich af in een stad die verscheurd wordt door haar burgers en een groep mythische wezens die er komen schuilen voor de oorlog in hun eigen mysterieuze land.

Hoofdpersonages Bloom (42), een gewone stadsburger, en Delevingne (27), een gevleugeld wezen, krijgen uiteraard een romantische relatie. “De pikante scènes waren nogal ongemakkelijk”, bekent Bloom. “Er staan altijd veel mensen op te kijken. En om dan te doen alsof je seks hebt...” Bovendien is Cara ook vijftien jaar jonger dan Bloom, die momenteel verloofd is met zangeres Katy Perry. “Maar ik heb erotische scènes nooit leuk gevonden, om eerlijk te zijn. Ik vind nochtans niet dat er te veel wellustige scènes in de reeks voorkomen. Het hoort gewoon een beetje bij het fantasy-genre.”

Cara was iets positiever over haar tegenspeler. “Het was fantastisch om met Orlando samen te werken”, klinkt het. “Het was leuk om op de set te staan met iemand die ik in het echte leven ook ken. Hij heeft veel talent en blijft ook altijd professioneel.”

Hoewel ‘Carnival Row’ nog niet veel lovende reviews ontving van critici (Delevingne staat niet bepaald bekend voor haar sprankelende acteerprestaties), werd de reeks nog voor het debuut hernieuwd voor een tweede seizoen.