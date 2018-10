Orlando Bloom neemt afscheid van zijn oma met laatste kus: "Koester de tijd die je samen hebt" MVO

06 oktober 2018

18u09 0 Celebrities Orlando Bloom (41) nam afscheid van zijn oma, Dorrie. Zij is 98 jaar en ligt op sterven. Haar kleinzoon zette een hartverwarmende boodschap op Instagram, samen met een foto waarop hij haar een kus geeft.

"Koester de herinneringen, vier en respecteer het leven. We worden geboren, worden oud en sterven," schrijft Bloom. "98 is ze en ik ben dankbaar dat ik haar heb mogen kennen, terwijl ik wakker lig en me realiseer dat ook zij er binnenkort niet meer zal zijn. Misschien zelfs voor ik morgen weer wakker wordt. Maar ik zal altijd mooie herinneringen hebben aan de zondagnamiddagen met Yorkshire pudding, gebakken aardappelen en boontjes. En aan wandelingen in het veld, langs het kandaal. En aan zelfgebreide cardigans en de liefde die we hebben gedeeld. Ik ben zo dankbaar voor mijn oma, Dorrie. Ik hou van je!"

Dorrie ligt op sterven nadat ze getroffen werd door een ziekte. Haar familieleden, waaronder de bekende acteur, waken continu aan haar bed.