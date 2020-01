Orlando Bloom hielp Katy Perry van depressie af: “Hij is mijn anker” SDE

Celebrities Katy Perry (35) en Orlando Bloom (42) steunen elkaar in goede en slechte tijden. Dat zegt de zangeres in een interview met Vogue India, waarin ze vertelt hoe de acteur ook tijdens haar depressie aan haar zijde bleef.

Katy Perry vertelt hoe ze in 2017 en 2018 een moeilijke periode doormaakte en moeite had om uit bed te komen. “In het verleden kon ik me er wel doorheen slagen, maar deze keer gebeurde er iets waardoor ik te diep naar beneden viel", bekent ze in Vogue India. “Ik moest echt aan mijn mentale gezondheid werken." En dus ging ze op een ‘spirituele reis’ met verloofde Orlando Bloom. “Orlando is als een wijze”, vertelt ze. “Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, zei hij dat we het gif uit elkaar zouden trekken, en dat doen we echt. Het is vermoeiend, maar we roepen elkaar echt ter verantwoording.” En dat werpt zijn vruchten af: “Ik heb nog nooit een partner gehad die zo bereid was om op een emotionele en spirituele reis te gaan als Orlando. Het is uitdagend, want je wordt geconfronteerd met alle dingen die je niet leuk vindt aan jezelf. Het is als een reinigingsproces waar geen einde aan komt.”

Katy is er dus van overtuigd dat ze in Orlando de ware gevonden heeft. "Ik heb een partner die volledig gericht is op het vinden van balans”, klinkt het verliefd. “Ook hij legt een spirituele reis af. Hij is een anker dat me vasthoudt. Hij is geen fan van Katy Perry, maar een fan van Katheryn Hudson.” De ‘Pirates of the Caribbean’-acteur vroeg Katy in februari vorig jaar ten huwelijk. Het stel is al vanaf 2016 samen en zou in december gaan trouwen, maar omdat de geschikte locatie nog niet was gevonden is de datum verschoven. Orlando heeft een 8-jarige zoon met zijn ex Miranda Kerr.