Orlando Bloom had zes maanden bewust geen seks: “Ik kwam in contact met mijn vrouwelijke kant” SDE

16 maart 2020

10u25

Bron: ANP 2 Celebrities Voordat Orlando Bloom (43) in 2016 kennis maakte met Katy Perry (35), ging hij door een moeilijke periode. Op advies van een goede vriend onthield hij zich daarom maandenlang van seks, om zo dichter tot zichzelf te komen. Dit meldt The Sunday Times.

Bloom's vriend raadde hem aan om celibatair te gaan leven als hij ooit nog een serieuze relatie met een vrouw wilde hebben. "In eerste instantie was ik van plan om dat drie maanden te doen, maar het beviel me zo goed dat het er uiteindelijk zes zijn geworden”, zegt Orlando Bloom daarover. “Ik kwam in contact met mijn vrouwelijke kant en de manier waarop ik met vrouwen omging zonder seks vond ik heel prettig.”

De acteur ontzegde zichzelf ook pornofilms of blaadjes. "Porno is funest voor je seksleven en libido. Als je continue naar dat soort filmpjes kijkt, kan je partner daar nooit tegenop omdat je een verkeerd hebt van seks. Het is destructief."



Toen Orlando Katy ontmoette was het gedaan met zijn celibataire leven. De twee kregen een relatie, die na enkele hobbels in de weg uitmondde in een verloving. Nu verwacht het stel hun eerste kind samen.