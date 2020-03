Orlando Bloom gaat in quarantaine na opnames in Praag MVO

Orlando Bloom (43) en de verdere cast van de Amazon-serie 'Carnival Row' vertrekken uit Praag nadat de opnames werden stopgezet vanwege het coronavirus. "Dit is het afscheid voor ons", zei de acteur in een filmpje dat hij donderdag plaatste op Instagram. "We gaan naar huis om in zelfquarantaine te gaan."

De opnames voor het tweede seizoen van de fantasyserie waren volop bezig in Tsjechië. De Britse acteur laat weten dat hij en een aantal collega’s terugkeren naar de Verenigde Staten om de “quarantaine” voor te zijn, waarmee hij vermoedelijk doelt op het reisverbod naar de VS dat vrijdagnacht ingaat voor reizigers uit de EU.

Ook heeft de acteur nog een boodschap voor zijn volgers. “Zelfquarantaine lijkt heel gek. Dit hele coronagedoe eigenlijk. Maar doe wat juist is voor jezelf en je familie en blijf veilig.” Zangeres en partner van Orlando, Katy Perry, is in verwachting van hun eerste kindje. Zij heeft al haar interviews afgezegd en is vanuit Australië teruggevlogen naar de Verenigde Staten. Katy was daar om een gratis concert te geven voor slachtoffers van de bosbranden en medewerkers van de hulpdiensten.

Gezien topmodel Cara Delevingne ook deel uitmaakt van de ‘Carnival Row’-cast, wordt vermoed dat ook zij een tijdje in quarantaine zal gaan.