Orlando Bloom en Katy Perry denken aan kinderen SH

06 september 2019

13u05

Bron: ANP 0 Celebrities De liefde tussen acteur Orlando Bloom (42) en zijn aanstaande bruid Katy Perry is duidelijk groot. Naast hun huwelijk denken ze ook aan een gezinsleven. Tijdens een radio-interview bekende Orlando dat ze er helemaal voor gaan. “Het is als een prairiepaard. Als we dit beestje te pakken krijgen, maken we de rit van ons leven”, klinkt het.

Het verloofde stel wil in 2020 gaan trouwen. De locatie voor het huwelijk is wellicht al bepaald, maar blijft een mysterie. Op de vraag of ze elkaar het ja-woord gaan geven in Disneyland, antwoordt Orlando: “Dat is een hele goede mogelijkheid. Katy houdt meer van Disneyland dan wat dan ook.”

Bloom heeft een 8-jarige zoon, Flynn, uit zijn eerdere huwelijk met model Miranda Kerr. De exen gaan nog altijd goed met elkaar om. “Miranda is familie, we zullen altijd deel van elkaars leven uitmaken omdat we samen een kind hebben. En hoewel het niet altijd makkelijk is, doen we er alles aan om een goede verstandhouding te hebben en behouden.”