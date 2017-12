Opvolging verzekerd: jongste dochter van Kristel van K3 schittert op podium van Samson & Gert kerstshow DBJ

10u44 0 Kristof Ghyselinck Lily, de jongste dochter van Kristel Verbeke en Gene Thomas, in actie op het podium Celebrities Zaterdag ging de 27ste Samson & Gert Kerstshow in première in het Plopsa Theater van De Panne. Voor vakmannen als Gert Verhulst en Koen Crucke is dat gesneden koek, voor Lily, de dochter van Kristel Verbeke, was het de allereerste keer.

Het was een spannende dag voor Lily (11), de jongste dochter van Kristel Verbeke en Gene Thomas, want ook zij stond op het podium van de Samson en Gert Kerstshow. Aan de steun van familie zal het in ieder geval niet gelegen hebben, want mama Kristel en oudere zusje Nanou (12) waren erbij in het publiek om haar te steunen. De show werd dit jaar trouwens voor de allereerste keer geschreven door Viktor, de zoon van Gert Verhulst.

Kristof Ghyselinck Kristel Verbeke en haar oudste dochter Nanou.

Niet alleen Kristel en Nanou zakten af naar de Panne, er viel ook heel wat ander schoon volk te bespeuren. Onder meer acteur en fan van het eerste uur Bert Verbeke kwam zijn kindertijd graag nog eens herbeleven: "Samson was voor mij heilig. Ik heb goeie herinneringen aan een van de allereerste kerstshows in de Sint Elisabethzaal met het liedje 'We gaan naar de maan'. Die kerstvakantie kon ik haast niet meer slapen".

Kristof Ghyselinck Bert Verbeke

Ook Q-musicdj Dorothee Dauwe smelt helemaal weg als ze denkt aan haar jeugd en Samson. "Ik ging als kind ieder jaar naar de Kerstshow en het is traditie die eigenlijk nooit gestopt is, ik blijf ieder jaar terugkomen", zegt ze.

Kristof Ghyselinck Dorothee Dauwe en partner

Ook heel wat andere bekende fans kwamen naar de première.

Kristof Ghyselinck Aagje Vanwallegem, partner Denis en kinderen Noa en Nael

Kristof Ghyselinck Hanne Decautere met partner, Anna en nichtjes Helena en Elizabeth

