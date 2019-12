Opvallende hobby: Rod Stewart werkt al 23 jaar aan stad voor zijn modeltreinen KDL

De ene gaat graag voetballen, de andere geniet liever van een frisse pint op café als favoriete hobby, maar Rod Stewart pakt het net iets anders aan. De 74-jarige rockster houdt zich al 23 (!) jaar lang bezig met het bouwen van een grote stad voor zijn modeltreinen.

De stad is gebaseerd op het New York en Chicago uit 1945 en heeft een oppervlakte van meer dan 30m². Rod vertelde op BBC Radio 2 dat hij zo’n negentig procent van de miniatuurstad zelf heeft gebouwd. “Het enige dat ik niet goed kon en kan, is de elektriciteit. Dus heb ik iemand anders dat laten aanleggen. Veel mensen lachen omdat ze het een gekke hobby vinden, maar het is geweldig en ik beleef er heel veel plezier aan.”

