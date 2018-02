Opvallend: zwarte katten worden eindelijk weer geadopteerd dankzij 'Black Panther'-film MVO

28 februari 2018

09u53 7 Celebrities Een zwarte kat, schattig toch? Jammer genoeg zijn de donkergekleurde diertjes het slachtoffer van bijgeloof. En dat niet alleen - een onderzoek wees ook al uit dat de dieren minder populair zijn omdat ze slecht zichtbaar zijn op foto's, en dus minder mooi overkomen op sociale media. Daarom worden ze minder vaak geadopteerd uit het asiel dan feller gekleurde soortgenoten. Gelukkig bracht 'Black Panther' daar verandering in.

Sinds de immens populaire Marvel-film 'Black Panther' is verschenen, verdwenen er steeds meer zwarte katten uit asielen in de Verenigde Staten.

"Ons asiel ging van vijftig tot zestig zwarte katten naar géén", laat een verzorgster weten op Tumblr. "Ze werden allemaal geadopteerd omdat ze mensen doen denken aan 'Black Panther'. Ze kregen ook toepasselijke namen. T'Challa, het hoofdpersonage, was het populairst. Maar er waren ook veel Okoye's en Shuri's. Een vrijwilligster op leeftijd vroeg zich oprecht af waarom iemand zo'n lieve kat 'Killmonger' wilde noemen!"

Toen mensen zich zorgen begonnen te maken over de bedoelingen van al die nieuwe baasjes, stelde ze hen meteen gerust. "Ik snap dat mensen denken dat die katten misschien weer verlaten worden vanaf het moment dat hun baasjes 'Black Panther' beu zijn. Maar het asiel doet er alles aan om dat te voorkomen. Zo moet ieder potentieel baasje een uitgebreide vragenlijst invullen. Als er iets niet pluis is, mogen ze het dier niet meenemen. Zo mag je bijvoorbeeld geen zenuwachtige hond houden in een huis met kinderen. Ze moeten ook kunnen bewijzen dat ze de middelen hebben om voor een kat te zorgen, en krijgen een checklist mee van spullen die ze moeten kopen."

Verder verklaart ze dat mensen meestal langskomen met het idee om 'een' kat te adopteren, in het algemeen. Tijdens het kiezen zien ze dan plots de zwarte beestjes: "Oh, net als 'Black Panther'", en gaan ze sneller voor donkere katten dan vroeger. "Een welkome verandering die mag blijven duren", klinkt het.

De Amerikaanse vereniging voor dierenwelzijn kan nog geen uitsluitsel geven over de adopties van zwarte katten op nationale of internationale schaal. "Daar is nog niet genoeg bewijs voor, maar we kunnen wel aantonen dat de adoptie van katten in het algemeen gestegen is, het laatste jaar."