Opvallend: wint Baba Yega opnieuw een talentenjacht? MVO

07u50 0 Photo News Baba Yega poseert tijdens de Story Awards. Celebrities Baba Yega, de populaire dansgroep die bekendheid verwierf tijdens het laatste seizoen van 'Belgium's Got Talent', doet opnieuw mee aan een talentenjacht. De vreemde mannetjes doen namelijk ook in Duitsland monden openvallen.

Deze zaterdag staan de dansers in de finale van het programma 'Das Supertalent'. Dat komt mede omdat ze afgelopen zaterdag zelfs al een 'Golden Buzzer' kregen, waardoor ze meteen doorgingen naar de laatste ronde. Naast Baba Yega zitten er nog 13 andere finalisten in het spel.

De buitenaardse talentjes kregen ook in de Belgische editie van het programma een 'Golden Buzzer', en dan wel van choreograaf Dan Karaty. "Normaal gezien zou ik wachten," klonk het toen. "Maar vergeet het, jullie zijn gewoon té goed." In ons land mochten ze de eerste prijs mee naar huis nemen, nu is het hopen dat de Duitsers er net hetzelfde over denken.