Opvallend: verloofde van Lady Gaga lijkt als twee druppels water op... haar vader KD

16 januari 2019

15u02 0 Celebrities Christian Carino (49) lijkt als twee druppels water op de vader van Lady Gaga. Of dat vinden althans de fans van de zangeres. De gelijkenis is inderdaad treffend als je het ons vraagt. Maar wie is de verloofde van Lady Gaga eigenlijk?

(lees verder onder de tweet)

But her boyfriend's like her dad, just like her dad pic.twitter.com/EIWMhpWCjd

Christian Carino is de tweede verloofde van Lady Gaga. Eerder was de zangeres al eens verloofd met Taylor Kinney, maar de twee gingen uit elkaar. Christian zelf huwde in 1997 met Brooke Baldwin. Het koppel ging in 2015 uit elkaar. Samen hebben ze een dochtertje. Daarna had hij even ook iets met ‘The Walking Dead’-actrice Lauren Cohan, en volgens sommige Amerikaanse media met Amber Heard, de ex van Johnny Depp. Die laatste relatie werd echter nooit door iemand bevestigd.

(lees verder onder de foto)

Lady Gaga en Christian leerden elkaar kennen door hun werk. Hij werkt namelijk voor het bedrijf Creative Artists Agency, dat vele sterren onder zijn vleugels heeft. Hij werkte al samen met Britney Spears, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Johnny Depp, Justin Bieber en Lady Gaga zelf natuurlijk. Naast een verlovingsring pronkt Christian ook met een tatoeage van de zangeres op z’n lijf.

Lady Gaga's new boyfriend Christian has a tattoo of her on his arm. pic.twitter.com/ZjGNZCC4Bi