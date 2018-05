Opvallend: rechter van Bill Cosby heeft twee dagen nodig om straf voor te lezen MVO

16 mei 2018

12u44 1 Celebrities Bill Cosby (80) krijgt dit najaar te horen welke straf hij krijgt. De rechter in zijn zaak, Steven O'Neill, maakte dinsdag bekend dat hij de straf op 24 en 25 september uitspreekt. Waarom hij twee dagen nodig heeft, maakte O'Neill niet bekend.

Cosby werd vorige maand door een jury op drie punten schuldig bevonden. In 2004 drogeerde en misbruikte hij voormalig basketbalster Andrea Constand. Voor elk misdrijf kan de gevallen komiek een celstraf van maximaal tien jaar krijgen, in totaal dus dertig jaar. Dat zou betekenen dat de acteur de rest van zijn leven achter tralies zal zitten. Cosby's advocaten kondigden direct aan in beroep te gaan.

In afwachting van zijn definitieve straf is Cosby op borgtocht vrijgelaten. Hij is thuis, met een enkelband staat hij onder elektronisch toezicht.

Cosby zou niet alleen Constand hebben misbruikt; in totaal zijn 62 vrouwen naar voren gekomen met soortgelijke verhalen over de komiek. De meeste andere zaken zijn echter verjaard.