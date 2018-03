Opvallend: nieuw WK-lied duikt op, met Jan Vertongen in de hoofdrol MVO

15u48 0 Celebrities Steek het maar op Damso, want er is alweer een WK-lied voor de Rode Duivels opgedoken. Het 'Manneke van Temse', ook wel bekend als Nicola, nam het op zich om de leemte in te vullen. Met resultaat, want ook voetballer Jan Vertonghen was onder de indruk. Hij duikt dan ook op in de videoclip.

De tumult rond rapper Damso deed tientallen andere songwriters beseffen dat zij het waarschijnlijk beter zouden kunnen. Nicola uit Temse, bijvoorbeeld, heeft een plaat klaarliggen.

De jonge zanger schreef 'Les Diables' als ode aan de Duivels. De inspiratie voor het nummer was er al eind vorig jaar, want Nicola is niet aan zijn proefstuk toe. Ook voor het voorbije E.K. schreef hij een lied.

Bij een song hoort ook een clip en die werd vorige week al ingeblikt, in het toen nog ijskoude stadion van KSV Temse een hele horde kinderen en voetbalfans present gaven om te figureren in de clip van ‘Les Diables’. Opvallend: ook voetballer Jan Vertonghen duikt op in het clipje voor het nummer. Hij maakt een verrassende cameo aan het einde.

De voetbalbond is op de hoogte van zijn deelname, maar heeft verder niets met het nummer te maken. Hoewel elke ambitieuze songwriter natuurlijk hoopt dat zijn nummer alsnog wordt gekozen. Nicola kon op de steun van Vertongen rekenen omdat hij goed bevriend is met de ouders van de Duivel, die zich eveneens in Temse gevestigd hebben.

‘Les Diables’ is vanaf maandag 26 maart overal (digitaal) verkrijgbaar.