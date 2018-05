Opvallend: Kim Kardashian krijgt gesprek met Donald Trump om oma uit de gevangenis te redden MVO

30 mei 2018

10u18 0 Celebrities Niemand minder dan Kim Kardashian (37) komt binnenkort op de koffie bij Amerikaans president Donald Trump, dat bevestigt haar advocaat Shawn Holley. Zij wil hem ervan overtuigen dat Alice Marie Johnson, een vrouw die al twintig jaar in de gevangenis zit voor een niet-gewelddadig drugsmisdrijf, moet worden vrijgelaten.

Kardashian werkt daarvoor samen met Trumps dochter Ivanka en Jared Kushner. Ivanka zou de voornaamste reden zijn dat de realityster een gesprek met de president kon strikken, al zijn bronnen in het Witte Huis ervan overtuigd dat de recente steun van Kims man Kanye West de zaak ook vooruit heeft geholpen.

Die laatste was op Twitter te zien met een 'Make America Great Again'-pet, en hij verklaarde meermaals dat Trump geweldig is. Hij noemt de president zelfs één van zijn beste vrienden. Kim zelf was altijd een overtuigd supporter van Trumps democratische tegenkandidate, Hillary Clinton.

Wie is Alice?

Alice Marie Johnson (62), de vrouw waar het uiteindelijk allemaal om draait, zit al twintig jaar achter slot en grendel. "Ik had een mooi leven voor ik in de gevangenis belandde", verklaart ze. "Ik was getrouwd met mijn grote liefde, ik had lieve kinderen en een toffe job." In 1992 raakte haar leven echter in verval. Haar man verliet haar en haar zoon kwam om bij een scooterongeval. Op de koop toe werd ze nog ontslagen bij FedEx, waar ze lange tijd tewerkgesteld was. "Ik wist niet meer wat ik moest doen om de eindjes aan elkaar te knopen... Voor ik het wist raakte ik betrokken bij drugstrafiek."

Naar eigen zeggen kwam Johnson nooit in aanraking met drugs, ze gaf enkel codes door via de telefoon. "Ik ontken zeker niet dat ik iets verkeerds heb gedaan", gaat ze verder. "Het was de grootste fout van mijn leven."

Levenslang

Vele Amerikanen vinden echter dat Johnson al te lang vastzit voor de aard van het misdrijf. Ze pleegde nooit geweld en ging nooit actief met drugs om. Bovendien is de kans dat ze opnieuw in een leven van criminaliteit zal hervallen klein, volgens experts, en heeft ze kinderen en een kleinzoon om naar terug te keren.

Levenslang, de straf die ze kreeg in 1997, lijkt daarom een beetje overdreven. Kardashian wil ook Donald Trump daarvan overtuigen, in een poging om Alice toch nog eens kans te geven.

Het is mede dankzij Kim dat de zaak van Alice zo veel media-aandacht krijgt in de V.S.. Vorige jaar tweette de 'Keeping Up With The Kardashians'-ster al over de benarde situatie van de grootmoeder. Johnson bedankte haar toen uitvoerig in een handgeschreven brief.

'Nee' van Obama

Tijdens het presidentschap van Barack Obama vroeg Alice 3 keer strafvermindering aan. Maar hoewel Obama tientallen niet-gewelddadige drugsmisdadigers uit de cel bevrijdde, werd haar aanvraag alle 3 keren geweigerd. De hulp van een bekende ster als Kardashian is de laatste strohalm waaraan ze zich kan vastklampen.

"Mevrouw Kardashian, u bent letterlijk mijn leven aan het redden en mijn familie aan het herstellen door mij terug naar huis te halen. Ik voelde me alsof ik aan het verdrinken was, en u hebt mij een reddingsvest toegegooid. Ik zal u nooit genoeg kunnen bedanken."

In haar brief richtte ze zich ook tot Trump. "Onze president heeft de macht om mij een tweede kans te geven. Hij heeft een opportuniteit om ons gerechtssysteem te verbeteren. Ik kan alleen maar hopen dat hij mijn smeekbede hoort..."