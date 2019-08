Opvallend: Kanye West doet zijn manager peperdure sportwagen cadeau TDS

09 augustus 2019

15u28

Bron: ANP 0

De manager van Kanye West is behoorlijk in de watten gelegd door zijn klant. De rapper gaf John Monopoly een Lamborghini cadeau voor zijn verjaardag.

Volgens TMZ kwam Kanye woensdag op het verjaardagsfeestje van John als verrassing aanzetten met de auto. De op maat gemaakte Lamborghini SUV zou een waarde hebben van 300.000 dollar.

Voor de camera’s van de showbizzsite liet Monopoly alleen weten dat hij de auto van “een hele goede vriend” had gekregen, maar niet veel later doken er foto’s op van Kanye die de auto afleverde.

Monopoly was degene die Kanye ontdekte. Hij was de manager van de muzikant toen die zijn eerste drie albums uitbracht. De twee gingen een tijdlang ieder hun eigen weg, maar vorig jaar besloot Kanye zijn oude mentor weer in te huren.