Opvallend: drie Marco Borsato-fans missen zijn concert door brandwonden, hun idool zocht hen persoonlijk op MVO

09 april 2018

11u36

Bron: Instagram 1 Celebrities Marco Borsato wist niet wat hij hoorde: maar liefst drie van zijn fans konden dit weekend niet naar zijn concert in het MartiniPlaza komen omdat ze brandwonden opliepen. De zanger trok dan maar zelf hun richting uit, en bezocht ze in het brandwondencentrum van Groningen.

"Hij zou met zijn moeder naar mijn concert komen, maar tijdens het aansteken van zijn sigaretje vatte zijn kleding vlam", vertelt de Nederlandse zanger via Instagram. "Zij zou samen met haar vriend gaan maar toen er iets uit het keukenkastje op het aanrecht viel, braken twee glazen en viel er kokend water over haar heen. En ook zij zou met haar vriend naar de show komen maar kreeg haar hete kopje thee in haar schoot gestoten."

"Zomaar drie verhalen van fans die daardoor niet in MartiniPlaza waren maar in het Brandwondencentrum in Groningen zijn opgenomen. Gisteren hebben ze moeten missen, maar zojuist ben ik even bij hen en de andere brandwondenslachtoffers op bezoek geweest. Hopelijk herstellen ze snel en zullen ze de volgende keer dat ik Groningen in mijn tour heb opgenomen, wel van de partij kunnen zijn. Aan hun positivisme en doorzettingsvermogen zal het niet liggen! Natuurlijk had ik ook weer zakken vol met knuffels mee voor de broertjes/zusjes en kinderen van de patiënten. Ik vond het een inspirerende ochtend..."