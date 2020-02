Opvallend: deze grote sterren zijn (nog) niet aanwezig op sociale media Lorenzo Veppi

07 februari 2020

Voor veel mensen is het ondenkbaar geworden om niet aanwezig te zijn op sociale media. Zo gaven 'Friends'-acteurs Jennifer Aniston en Matthew Perry recent nog toe aan de druk en maakten ze een account aan op Instagram. Toch zijn er ook heel wat prominente Hollywoodsterren die steevast de boot afhouden. Wij lijsten enkele opvallende namen op.

Emma Stone

De afwezigheid van actrice Emma Stone op social media is een bewuste keuze. Ooit maakte ze een account aan op Twitter, maar dat was van korte duur. De actrice werd gehackt en bovendien kwamen er heel wat negatieve berichten op Emma af, dus besloot ze volledig weg te blijven van sociale media. Ze snapt ook niet waarom iedereen zijn dagelijks leven in de spotlight wilt zetten. “Wanneer mensen me vragen hoe het is om beroemd te zijn, denk ik altijd dat iedereen dat al weet. De manier waarop we ons leven online publiceren, komt daar bij in de buurt.”

Jennifer Lawrence

De reden waarom de immens populaire actrice Jennifer Lawrence niet op social media zit, is vrij eenvoudig: ze is een leek in technologie. “Ik snap bijvoorbeeld Twitter niet en zal het nooit snappen. Ik ben niet goed met smartphones of technologie in het algemeen. Emails beantwoorden zorgt soms al voor problemen, dus sociale media is ondenkbaar voor mij.”

Mila Kunis

Hoewel actrice Mila Kunis zelf geen profielen heeft op social media, is ze wel in enige vorm aanwezig via manlief Ashton Kutcher. Op zijn accounts is ze regelmatig te zien en te horen, maar zelf wilt ze er niet aan beginnen. “Ik weet niet wat ik moet vertellen. Waar tweet je over? Wanneer je op het toilet zit?”

Daniel Radcliffe

‘Harry Potter’-ster Daniel Radcliffe zou betoverd moeten worden voor hij overweegt om een profiel aan te maken op Instagram. Hij gaf in meerdere interviews al toe dat hij de voorkeur geeft aan een privéleven aangezien hij zijn jeugd doorbracht in de spotlights. “Ik vind dat als je heel je leven deelt op sociale media, en dan claimt dat je privé en werk gescheiden wilt houden, dat niemand je nog serieus kan nemen.”

Scarlett Johansson

‘Marriage Story’-actrice Scarlett Johansson heeft in het verleden al enkele stevige uitspraken gedaan over het gedrag van mensen op sociale media. Er is dan ook geen haar op haar hoofd die eraan denkt om mee te doen aan de hype. “Ik word er gek van. Ik snap de drang niet die iedereen heeft om alles te delen. We buiten onszelf uit om ‘gezien’ te worden.” Daarnaast vindt Scarlett dat ze ook wel gewoon betere dingen te doen heeft dan op haar smartphone te tokkelen.

Brad Pitt & Angelina Jolie

“Never gonna happen”, antwoordde Brad Pitt heel simpel op de vraag wanneer hij éindelijk een Instagramprofiel zou aanmaken. “Mijn leven gaat goed zonder sociale media, dus ik zie het nut er niet van in.” In sommige interviews laat hij zelfs subtiel vallen dat hij zichzelf te oud vindt om nog aanwezig te zijn op een sociaal netwerk. “Ik werk tegenwoordig veel achter de schermen, en dat doe ik graag. Maar ik doe steeds minder en geloof dat het iets is voor de jonge generatie. Het is een soort van natuurlijke selectie.” Ook zijn ex-vrouw Angelina Jolie is een grote afwezige op alle netwerken.