Opvallend: Brad Pitt weigerde hoofdrol in 'The Matrix'

24 januari 2020

15u44

Hoewel hij veel grote rollen op zijn naam heeft staan en niet te klagen heeft over aanbiedingen, heeft Brad Pitt gedurende zijn carrière ook weleens 'nee' gezegd op een rol in een film die behoorlijk succesvol werd. Dat meldt The Daily Mail.

Zo bedankte hij ervoor het personage Neo in ‘The Matrix’ te spelen, een rol die uiteindelijk naar Kenau Reeves ging. “Ik heb het gevoel dat die rol nooit echt voor mij bedoeld was en dat is ook gebleken. Hij behoorde aan iemand anders toe, dat geloof ik echt,” aldus Brad.

De reden waarom Pitt de film niet wilde doen, was omdat de opnames gedeeltelijk overlapten met die van ‘Fight Club’ in 1998. Behalve Brad werd ook Will Smith voor de rol gepolst, die eveneens bedankte vanwege de opnames van zijn film ‘Wild Wild West’.