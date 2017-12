Opschudding tijdens romantisch weekendje Parijs: Armin van Buuren geëvacueerd uit het Louvre MVO

Armin Van Buuren werd geëvacueerd uit het Louvre. Het bezoek van Armin van Buuren aan het Louvre in Parijs werd niet helemaal wat de Nederlandse dj ervan had verwacht. Vanwege een brand werden de bezoekers, onder wie Armin en zijn partner Erika, geëvacueerd uit het museum.

Op Instagram deed Armin verslag van het incident. Hij maakte een selfie waarop een rookpluim vanuit het dak van het Louvre is te zien. Daarbij schreef de dj dat hij in Parijs was voor romantisch weekendje met zijn vrouw.

"Gelukkig was het een kleine brand en waren er geen gewonden", liet hij zijn volgers nog weten.

