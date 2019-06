Opruimkoningin Marie Kondo onder vuur: “Ze stal mijn vouwtechniek” SD

17 juni 2019

15u40

Haar show op Netflix - 'Tidying Up with Marie Kondo' - is razend populair, maar nu ligt Marie Kondo (34) behoorlijk onder vuur. De Amerikaanse Linda Koopersmith, organisator voor de sterren, beweert dat de Japanse haar speciale vouwtechnieken gestolen heeft.

Linda Koopersmith noemt zichzelf ‘The Beverly Hills Organizer’ en zit al meer dan dertig jaar in het vak. Beroemdheden als Serena Williams, Khloé Kardashian, Jennifer Lopez en Orlando Bloom rekenen op haar om hun kleerkast en huizen te organiseren, met behulp van haar speciale opruim- en vouwtechnieken. Een beetje gelijkaardig aan wat de Japanse Marie Kondo doet in haar Netflix-show ‘Tidying Up with Marie Kondo’ dus, al is Koopersmith niet te spreken over haar collega. “Wat Marie haar KonMari Methode noemt, is eigenlijk een vouwtechniek die ik 27 jaar geleden heb ontworpen. De techniek stond beschreven in mijn boek uit 2005, werd jarenlang getoond in de tv-show ‘Clean House’ en was te zien in YouTube-videos.” Ze vervolgt: “Ik ben een pionier in de organiseer-industrie. Ik ben in 1989 begonnen ... Ik bedacht die manier om dingen rechtop op te vouwen toen mijn dochter drie jaar oud was, zodat ze alles kon zien wat in haar schuiven zat. Ik heb al jarenlang getoond hoe een gevouwen item kan rechtopstaan. Maar ondanks dat alles, wordt beweerd dat Marie de uitvinder hiervan is. Niemand heeft haar gevraagd hoe ze het bedacht heeft. Toen ik Marie voor het eerst mijn vouwtechniek zag demonstreren op tv alsof het die van haar was, was dat zo kwetsend. Het voelde alsof iemand mijn baby gestolen had.”

Marie Kondo werd razend populair met haar boek ‘The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing’, die al 11 miljoen keer over de toonbank ging. Ook haar Netflix-serie zorgde alleen nog maar voor meer populariteit. “Deze vrouw gaat niet stoppen”, zucht Koopersmith. “Dat wat haar beroemd maakt, is mijn vouwmethode. Dat is haar aanspraak op de roem. Zij noemt het de Kondo-methode, maar het is de Linda Koopersmith-methode! Het is tijd dat de waarheid boven water komt. Het is mijn vouw, en Marie Kondo stal het en stelde het voor als haar eigen methode. Ik wil erkenning krijgen voor de techniek die het leven van zoveel mensen veranderd heeft.”

En de vrouw heeft nog meer dingen te zeggen over Kondo: “Ik ben het echte werk. Ik ga je niet dwingen om je spullen weg te gooien. Ik ga geen belachelijke dingen zeggen als: ‘Does this spark joy for you? (‘Geeft dit je plezier?’, red.) Mijn ondergoed geeft me geen plezier, maar dat betekent niet dat ik het allemaal ga weggooien.”

Kondo heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.