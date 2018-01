Oprah zorgt voor hét moment van de Golden Globes met krachtige speech: "Ik hoop dat er nu veel kleine meisjes naar me kijken" IB & MVO

05u15 0 REUTERS Oprah Winfrey krijgt ded Cecil B. Demille Award op de 75th Golden Globe Awards. Celebrities De speech van Oprah Winfrey zal de geschiedenis ingaan als hét moment van de Golden Globes 2017. Oprah Winfrey kreeg uit handen van Reese Witherspoon de oeuvreprijs Cecil B. DeMille Award uitgereikt. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een “buitengewone bijdrage” heeft geleverd aan de entertainmentwereld. Hoewel ze op voorhand enkel kwijt wilde dat ze dat een 'hele eer' vond, kwam ze nu met een krachtige speech die de zaal op zijn grondvesten deed daveren.

Ze haalde onder andere de zwarte acteur Sidney Poitier aan, die ze als klein meisje in 1964 op televisie een Oscar zag winnen. “Zijn shirt was wit, zijn huid was zwart. En ik had nog nooit een zwarte man zo geëerd zien worden. Ik kan niet genoeg benadrukken wat voor effect dat had op een klein meisje zoals ik. Of op mijn moeder, die net doodmoe thuiskwam van het schoonmaken van andermans huizen. Ik ben me ervan bewust dat er op dit moment kleine meisjes kijken en zien hoe ik de eerste zwarte vrouw ben die deze prijs wint.”

Oprah stond ook stil bij het misbruik in Hollywood dat dit jaar aan het licht is gekomen, en de #MeToo-beweging die daarop volgde. “Veel te lang zijn vrouwen die hun waarheid durfden te vertellen niet geloofd als ze zich uitspraken tegen de mannen met macht. Maar hun tijd zit er op. Hun tijd zit erop”, zei ze refererend aan Time’s Up, de onlangs aangekondigde beweging van 300 vrouwen uit de entertainmentindustrie.

Ook haalde ze het Recy Taylor aan, een zwarte vrouw die in de jaren veertig na een kerkbezoek werd verkracht door zes witte mannen. Van Taylors zoektocht naar gerechtigheid werd recent een indringende documentaire gemaakt. “Wat ik zeker weet is dat het uitspreken van jouw waarheid het belangrijkste wapen is dat we hebben”, zei Oprah, die haar prijs opdroeg aan “elke vrouw die ‘ik ook’ durft te zeggen en elke man die durft te luisteren”.

Sidney Poitier won de Cecil B. DeMille Award in 1982. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een “buitengewone bijdrage” heeft geleverd aan de entertainmentwereld. Andere eerdere ontvangers van de oeuvreprijs zijn onder meer Walt Disney, Frank Sinatra, Doris Day en Robin Williams. Vorig jaar won Meryl Streep de oeuvreprijs, wat niet onopgemerkt voorbij ging: Streep hield op het podium immers een vlammende speech waarin ze de vloer aanveegde met president Trump, evenwel zonder ook maar één keer diens naam te noemen.

De volledige speech van Oprah kan u hieronder bekijken.